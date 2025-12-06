Samanyolu Haber /Gündem / Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi /06 Aralık 2025 22:55

Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı. Böcek'in avukatları tarafından yapılan açıklamada "Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır." denildi.

SHABER3.COM

Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'acil olarak' hastaneye kaldırıldı.

Günde 22 ilaç kullanan Muhittin Böcek'ten 'Bu satırları duyun' çağrısı!Günde 22 ilaç kullanan Muhittin Böcek'ten 'Bu satırları duyun' çağrısı!

Muhittin Böcek'in hastaneye kaldırıldığını Halktv.com.tr yazarı gazeteci İsmail Saymaz duyurdu. Saymaz, Muhittin Böcek'in avukatları tarafından yapılan açıklamayı sosyal medya hesabından "Cezaevinde bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bu akşam acilen hastaneye kaldırıldı" notuyla paylaştı.

AVUKATLARININ AÇIKLAMASI

Böcek’in avukatları tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“63 yaşında, çok sayıda kronik hastalığı bulunan ve günde 22 farklı ilaç kullanmak zorunda olan Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek, yaşamını tehdit eden ciddi sağlık sorunları nedeniyle bu gece acil olarak hastaneye kaldırılmıştır.

COVID-19 döneminde yoğun bakımda geçirdiği uzun süre sonrasında, vücudunda kalıcı hasarlar oluşmuş ve şu an sağlık durumu yüksek riskli olarak değerlendirilmiştir.

Geçtiğimiz hafta acilen hastaneye kaldırılan Muhittin Böcek’in sağlık durumu, herhangi bir ihmalin geri dönülmesi güç sonuçlara yol açabileceği bir noktaya gelmiştir.

Bugün acil olarak hastaneye sevkinin nedeni halen bilinmemektedir. Antalya Şehir Hastanesi yetkililerinden açıklamayı endişe ile beklemekteyiz.

Buna rağmen, 5 Temmuz’dan bu yana tutukluluğu devam etmektedir. Oysa tutuklama, hukuken istisna olan bir tedbir olmalı, insan hayatı ve sağlığı ön planda tutulmalıdır. Ağır sağlık sorunları yaşayan bir kişinin cezaevinde tutulması, açıkça yaşam hakkını riske atmaktadır.

Bu noktada, başvurulan tedbirlerin insani açıdan gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Talebimiz, Muhittin Böcek’in sağlık durumu göz önünde bulundurularak, tutuklama tedbirinin kaldırılması, en azından adli kontrol tedbirleriyle yargılamanın devam etmesidir.

Bugün verilecek karar, adaletin temel ilkelerine dayalı bir karar olacaktır. Biz, yargı sistemine olan güvenimizi koruyarak, en doğru kararın alınacağına inanıyoruz. İnsan hayatı her şeyin önündedir ve adaletin gereği olarak bu konuda gerekli düzenleme yapılacaktır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhittin Böcek, cezaevinden acilen hastaneye sevkedildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:29:47