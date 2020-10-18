Muhittin Böcek hakkında açıklama

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun stabil olduğu, mekanik desteklerin aşamalı azaltılmaya çalışıldığı açıklandı.





Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmıştı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakımda uyutuldu.





Koronavirüs tedavisinin akabinde astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma sebebiyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.





Sevkten kısa süre önce solunum cihazından ayrılan Başkan Böcek’e, solunum kaslarındaki rahatsızlık sebebiyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.





DURUMU STABİL OLMAKLA BİRLİKTE KRİTİK





Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Böcek’in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkarıldığı belirtildi.





Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden Başkan Böcek’in son durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır.” denildi.