Samanyolu Haber /Gündem / Muhittin Böcek hakkında açıklama /18 Ekim 2020 19:20

Muhittin Böcek hakkında açıklama

Koronavirüs (Covid-19 tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun stabil olduğu, mekanik desteklerin aşamalı azaltılmaya çalışıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi sonrası akciğerlerindeki hasar sebebiyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumunun stabil olduğu, mekanik desteklerin aşamalı azaltılmaya çalışıldığı açıklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos’ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alınmıştı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül’de yoğun bakımda uyutuldu. 

Koronavirüs tedavisinin akabinde astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma sebebiyle tedbir amaçlı uyutulan Böcek, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. 

Sevkten kısa süre önce solunum cihazından ayrılan Başkan Böcek’e, solunum kaslarındaki rahatsızlık sebebiyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. 

DURUMU STABİL OLMAKLA BİRLİKTE KRİTİK

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Böcek’in uyarılara tepki verdiği, akciğerlerinin makineden çıkarıldığı belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği’nden Başkan Böcek’in son durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek’in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır.” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhittin Böcek hakkında açıklama Sonraki Haber >>

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...

S-400 füzesi deneme atışı yapıldı

S-400 füzesi deneme atışı yapıldı

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

Çin Devlet Başkanı konuşurken öksürük tuttu

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

ABD başkanlık seçimleri için oy kullanma başladı

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

İsveçli bakanla Çavuşoğlu arasında Suriye ve ifade özgürlüğü tartışması

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!

Küçük ortak Perinçek'ten Öcalan iddiası!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:10:02