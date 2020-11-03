Samanyolu Haber /Gündem / Muhittin Böcek hakkında yeni açıklama /03 Kasım 2020 13:07

Muhittin Böcek hakkında yeni açıklama

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlığı hakkında yeni açıklama.

SHABER3.COM

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna dair, "Başkanımızın sağlık durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yemek yiyebiliyor, ancak enfeksiyon bulguları halen devam ediyor." dedi.

Böcek, 17 Ağustos'ta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması üzerine özel bir hastanede tedaviye alınmış, daha sonra durumunun ciddiyetini koruması üzerine 25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edilmişti.

"ÇOK NET KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL"

Böcek'in yavaş yavaş da olsa yemek yiyebildiğini belirten Prof. Dr. Özkan, "Yoğun bakımda tedavisi devam eden hasta için çok net konuşmak doğru olmuyor. Şu anlamda gidişat çok iyi, fakat doktor arkadaşlarımız en kısa zamanda sizlere daha detaylı bilgi aktaracaktır. Yoğun bakımda takibi gerekli, daha servise alamıyoruz. Arada ateşleri oluyor, enfeksiyon bulguları devam ediyor, onlarla mücadele ediyoruz." diye konuştu.
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