Muhittin Böcek hastaneden cezaevine gönderildi

Tutuklandıktan sonra geçici olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastanedeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi.





Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.





Kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.





Kardiyoloji servisinde tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek, yeniden cezaevine götürüldü.





utuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji servisinde tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüldüğü belirtildi.





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