Muhittin Böcek hastaneden cezaevine gönderildi

Tutuklandıktan sonra geçici olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastanedeki tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından da geçici olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, bulunduğu Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nun revirine başvurdu.
Kalp rahatsızlığı olduğunu belirten Böcek, ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Kardiyoloji servisinde tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek, yeniden cezaevine götürüldü.
utuklu bulunan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı. Kardiyoloji servisinde tetkikleri yapılan ve sağlık durumu iyi olan Muhittin Böcek'in tekrar cezaevine götürüldüğü belirtildi.
MANAVGAT BELEDİYESİ CHP'DE KALDI
Manavgat Belediye Başkanı'nın tutuklanmasının ardından yapılan başkanvekilliği seçimlerini 16'ya karşı 20 oyla CHP'li Mehmet Çiçek kazandı.
Manavgat'taki belediye başkanvekilliği seçimini 16'ya karşı 20 oyla CHP'li Mehmet Çiçek kazandı.
8 Temmuz'da CHP'li Manavgat Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 34 kişden biri de Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara idi. Gözaltına alınanlardan Nefi Kara dahil 18 kişi tutuklandı.
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 7 CHP’li meclis üyesinin tutuklanmasıyla belediye meclisinde çoğunluğun AKP'ye geçmesi, dolayısıyla Manavgat'ın kaybedilmesi riski belirince oluşan boşluk, CHP'nin hızlı hamlesiyle kapatıldı.
Tutuklanan isimler hızla istifa edince yedek üyeler devreye alındı. İlçe Seçim Kurulu’nun onayıyla göreve başlayan dört yeni meclis üyesiyle birlikte CHP’nin sandalye sayısı 20’ye yükseldi ve mecliste yeniden çoğunluk sağlandı.