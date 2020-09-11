Muhittin Böcek'e sosyal medya üzerinden destek

Koronavirüs'e yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e sosyal medyadan destek yağdı.





Koronavirüs'e yakalanan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Şu anda uyutularak tedavisine devam ediliyor. 24 saatlik kritik süreç diye bir şey yok. Tedavi çerçevesinde cevap alabilmek için uyutuluyor. Ne zaman uyandırılacağına dair net bir bilgi vermediler. Doktorları, 'Uyguladığımız tedaviye cevap verdi, iki gün öncesine göre oldukça iyi. İyiye doğru da gidiyor, oldukça umutluyuz' dediler. 'Tedavimiz sonuç veriyor' dediler" demişti.





Sağlık durumu iyiye giden Böcek'e sosyal medyadan destek yağdı. Kullanıcılar ve siyasetçiler #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek etiketinde buluştu.





Etikete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, gibi isimler destek verdi. Koronavirüs'e yakalanan CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da Böcek için destek mesajı yayınladı. Öztrak, "Dualarımız da akıllarımız da seninle değerli başkanım.#TürkiyeSeninleMuhittinBöcek" dedi. CHP'li Muharrem İnce de destek mesajı yazanlar arasında yer aldı.