Muhittin Böcek'in durumu kritik!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna dair açıklamada Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam ettiği ve verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı ifade edildi.





Ayrıca Böcek'in sağlık durumu hakkında, "Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." denildi.





Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde ise tedavi altındaki Böcek'in akciğerlerinin ECMO cihazından ayrıldığını belirtilmişti.