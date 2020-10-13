Samanyolu Haber /Gündem / Muhittin Böcek'in durumu kritik! /13 Ekim 2020 14:45

Muhittin Böcek'in durumu kritik!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna dair büyükşehir belediyesinden açıklama yapıldı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna dair açıklamada Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam ettiği ve verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışıldığı ifade edildi.

Ayrıca Böcek'in sağlık durumu hakkında, "Son 24 saat içerisinde bulguları stabil olup olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır." denildi.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberinde ise tedavi altındaki Böcek'in akciğerlerinin ECMO cihazından ayrıldığını belirtilmişti.
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