Samanyolu Haber /Gündem / Muhittin Böcek'in şuuru yerinde /30 Eylül 2020 14:01

Muhittin Böcek'in şuuru yerinde

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Yardımcısı Seyit Torun, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumunun yakından takip edildiğini ve şuurunun yerine olduğunu söyledi. 

Torun, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip Koronavirüs tedavisi gören Böcek'i ziyaretinin akabinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Torun, "Bir tık daha iyi durumda. Her şey kontrol altında ve tedavide herhangi eksiklik yok. Sağlığı belli periyotta iyileşme yönünde devam ediyor. Şuuru yerinde. Tepki veriyor, konuşulanı anlıyor. Yoğun bakımda olması gerekir süreç devam ediyor." dedi.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavisi sürüyor.

17 AĞUSTOS'TAN BERİ TEDAVİ ALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabında 17 Ağustos'ta Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. 

Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.
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