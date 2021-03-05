Samanyolu Haber /Gündem / 'Muhsin Yazıcıoğlu kazasına çok benziyor' /05 Mart 2021 11:11

'Muhsin Yazıcıoğlu kazasına çok benziyor'

Bingöl'den kalktıktan sonra Bitlis'in Tatvan kırsalında düşen ve aralarında Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da bulunduğu dokuz subayın ölümüne, dört askerin de yaralanmasına neden olan helikopter kazasıyla ilgili şimdiden kamuoyunda bir tartışma başladı.

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Milli Savunma Bakanlığı olayın bir kaza olduğunu duyururken, daha önce kaza kırım heyetlerinde görev alan kaptan pilot Eyüp Turşucu, Tatvan'daki olayı, BBP eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği kazaya benzetti ve helikopterin yavaş seyretmesi nedeniyle sağ kurtulanlar olduğuna işaret etti.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, uzun süre TSK'de helikopter ve uçak pilotluğu yapan Turşucu, mevcut bilgiler ışığında kesin çıkarımlar yapılamayacağına işaret etti ve Kaza İnceleme Kurulu'nun incelemelerinin ardından nihai bir sonucu varılabileceğini kaydetti.

Turşucu şunları söyledi:

"Kazadan hemen sonra, hiçbir bilgi olmadan nasıl çok ileri yorumlar, çıkarımlar yapılıyor Bu doğru değil. Ben Silahlı Kuvvetler'de pilot olarak yıllarca uçtum. Helikopter pilotluğu hocalığı yaptım. Yıllardar kaza kırım heyetlerinde görev yapıyorum. bu kadar rahat konuşamıyorum.

Kazadan hemen sonra çekim yapıldığı anlaşılan çekimlerde neredeyse göz gözü görmüyor. Sisli bir ortam var ve yer beyaz. Kar. Bu helikopter için en ciddi tehlikedir bu. Çünkü farkedemezsin. Neredesin. Yerde misin gökte misin…

Bir kere bu çok müthiş bir helikopter, çok iyi bir helikopter. İçinde 13 kişi var ama bu minimum 20 kişilik çok güçlü bir helikopter..

Teknik bir sorun akla gelebilir ama teknik bir sorun yoksa oryantasyon bozukluğu dediğimiz olaydan kaynaklanmış olabilir. Yer beyaz yer, sistesin, dolayısıyla yaklaştığın yeri farkedemezsin. Bir anda çarpabilirsin.

Pilotlarımız çok iyidir. Mutlaka çok iyidir. Çünkü onların hayatı orda geçiyor zaten. Ama doğayla da mücadele ederken maalesef işte sıkıntı da orda…. Araziyi çok iyi bildikleri için yere yaklaşmak yerine o sisin üzerine çıkmayı deneyebilirlerdi. Onun üzerine çıkabilirlerdi. Ama niçin tepeye çarptılar çünkü yere çok yakın uçuyorlar… Cidden görerek oradaki şartların kaybından kaynaklanabileceğini düşünüyorum. Daha fazla bir şey söylersek spekülasyon olur.

Bulunduğu noktada havalimanı vs olmadığı için tam meteorolojiyi alma şansın yok. Açık görünüyor ama çekilen videolardaki görüntüler görüşün çok düşük olduğunu gösteriyor. Ama ne kadar sonra bilmiyorum. Belki kaza anında pırıl pırıldır şu an bunu bilemiyoruz."
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