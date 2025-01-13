Samanyolu Haber /Gündem / Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davası zaman aşımından düştü /13 Ocak 2025 11:45

Muhsin Yazıcıoğlu suikastı davası zaman aşımından düştü

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davada, zamanaşımı nedeniyle cezalar düştü.

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Yargıtay 5. Ceza Dairesi, dönemin Kahramanmaraş Valisi Mehmet Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek’i "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak dava dosyası, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nda 12 yıllık zaman aşımı süresine takıldı ve cezalar kesinleşmeden düştü.

Yargılamada, bazı sanıklar beraat ederken, pişmanlık göstermeyen üç sanığa hapis cezası verilmiş ancak bu kararlar kesinleşmemişti.

Zaman aşımı kararı, 2019 yılında açılan ve 2021'de mahkeme tarafından karara bağlanan davayı sonuçsuz bıraktı.

Sabah gazetesinden Hali Turan'ın haberinde şu ifadeler yer verildi:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili üst düzey kamu görevlilerine yönelik dava, 2019 yılının Şubat ayında açılmıştı. İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 5. Ceza Dairesi ise 2 yıl içerisinde sanıkların yargılamalarını yaptıktan sonra dava dosyasında karar vermişti. 5 Şubat 2021'de verilen karar, sanık avukatlarının itirazıyla Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na taşındı. Dava dosyası gündeme alınmadı. 12 yıllık zamanaşımı süresinin dolmasıyla da sanıklar hakkında verilen kararlar zamanaşımına uğradı. Yargılamada alınan cezalar kesinleşmediği için zamanaşımı nedeniyle düştü.
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