Samanyolu Haber /Politika / "Muhsin Yazıcıoğlu'na ihanettir” /10 Ekim 2022 21:37

"Muhsin Yazıcıoğlu'na ihanettir”

Genel Başkanlığını Mustafa Destici'nin yürüttüğü ve Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) yaşanan istifa kararlarının arkasında, Destici'nin AKP yönetimini eleştirme yasağı getirmesinin olduğu iddia edildi.

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Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi'nde (BBP) yaşanan istifa kararlarının arkasında, Genel Başkan Mustafa Destici'nin AKP yönetimini eleştirme yasağı getirmesinin olduğu iddia edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Büyük Birlik Partisi (BBP) peş peşe gelen istifalarla deprem yaşarken, istifaların nedeninin BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin partinin yönetim kademelerine AKP iktidarına eleştiri yasağı getirmesine bağlı olduğu ortaya çıktı. BBP’den ilk istifa eden isim olan BBP MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin, Mustafa Destici’nin yasağını doğrularken “Muhsin Başkanın emaneti olan Alperenler ve BBP bu değildir. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyememek Muhsin Yazıcıoğlu'na ihanettir” dedi.

Cumhur İttifakı içinde yer alan Büyük Birlik Partisi (BBP) birbiri ardına gelen istifalarla çalkalanırken, istifaların nedeni de ortaya çıktı. BBP Genel Merkezi'nde son yapılan MKYK toplantısı sonrası ilk olarak MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Tahir Şahin Twitter hesabından “gördüğüm lüzum üzerine” diyerek istifasını duyurdu.

Şahin’in istifasının ardından bu kez de diğer bir MKYK üyesi Abdurrahman Açıkgöz istifasını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Şahin ve Açıkgöz’ün istifalarını Gökmen Türkkanı ile Fatma Yümlü’nün istifaları izledi. MKYK üyelerinin istifalarının ardından bu kez de Sinop İl ve İlçe örgütleri topluca istifalarını duyurdular.

İstifalar hakkında Genel Merkez tarafından açıklama yapılmazken, ilk açıklama MKYK üyesi ve teşkilat Başkan yardımcılığı ile parti üyeliğinden istifa eden Tahir Şahin’den geldi.

Tahir Şahin Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada MKYK toplantısını işaret ederek BBP Genel Başkanının tüm yönetim kadrolarına konuşma yasağı getirdiğini söyledi. Şahin "İstifaların iki nedeni var. Birincisi konuşma yasağı. Daha doğrusu AKP’yi eleştirme yasağı. İkincisi de seçimlere kendi amblemimiz altında değil de AKP’nin kanatları altına sığınarak girilme isteği. Bunlar Şehit Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun kemiklerini sızlatacak istek ve girişimlerdir. İstifadan başka çare kalmamıştı" dedi.
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