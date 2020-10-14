Samanyolu Haber /Gündem / Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu kızgın ve kırgın: Parti savruldu /14 Ekim 2020 11:42

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu kızgın ve kırgın: Parti savruldu

Büyük Birlik Partisi'nin 11. Genel Kurulu'nda delege gösterilmeyen Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, "Delegelikten çok partinin savrulması, bu günlere gelmesi karşısında daha büyük kırgınlığım, kızgınlığım var" dedi.

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Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında helikopter kazasında yaşamını yitiren BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun neden delege yapılmadığına ilişkin yazı kaleme aldı.

Öztürk, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu Sivas delegesi olarak genel kurula katılacak. Muhsin Bey'in oğlu Furkan Yazıcıoğlu'nun niçin delege yapılmadığı ise çok ilginç. Bu konuyu BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç'a sordum. Tunç, ‘Furkan Yazıcıoğlu, her şeyden önce bizim canımız-ciğerimiz. Muhsin Başkanımızın bize emanetidir. Çankaya ilçemizin kongresi yapılırken telefonla kendisine ulaşılamamış. Arkadaşlar, onun haberi ve onayı olmadan da delege olarak yazmaya cesaret edememişler. İl kongremiz yapılırken de yine benzer sıkıntı yaşanmış. Onlar da kendisine telefonla ulaşamadıkları için genel kurul delegesi olarak adı yazılmamış. Tabii arkadaşların mutlaka kendisine ulaşması gerekirdi. Bu duruma üzüldük. Ama şu aşamada yapacak bir şey yok’ dedi” ifadesini kullandı.

'Ben bu hareketin içinde doğup, büyüdüm'

Öztürk iddialara ilişkin Furkan Yazıcıoğlu'nun ise kendisine, "Ulaşılamadı diye bir durum yok. Delegeliğim için onay beklenmesi de abes bir durum. Ben bu hareketin içinde doğup, büyüdüm. Duygusal bağım var. Bunun karşılığı böyle olmamalıydı. Delegelikten çok partinin savrulması, bu günlere gelmesi karşısında daha büyük kırgınlığım, kızgınlığım var” açıklamasını yaptığını aktardı.
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