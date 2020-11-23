Muhtar açıkladı: İstanbul'da bir mahallede 2 bin 200 vaka

oronavirüs vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamalarının çok üzerinde olduğu belirtilirken, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir mahallede sayının 2 bin 200 olduğu açıklandı.





Gazete Duvar’ın haberine göre Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:





"Zafer Mahallesi filyasyon ekibi olarak mahallemizde vakalı hastalarımızı gezdik ihtiyaçlarını karşıladık. Vaka mahallemizde 2200 lütfen kurallara uymayanı ikaz edin. Tekrar tekrar ikaz edin. Kaymakamlığımıza, Bahçelievler Belediyemize, Kızılayımıza, azalarıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim."