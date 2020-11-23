Samanyolu Haber /Gündem / Muhtar açıkladı: İstanbul'da bir mahallede 2 bin 200 vaka /23 Kasım 2020 12:10

Muhtar açıkladı: İstanbul'da bir mahallede 2 bin 200 vaka

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nin muhtarı Ahmet Reyhan, " Zafer Mahallesi filyasyon ekibi olarak mahallemizde vakalı hastalarımızı gezdik ihtiyaçlarını karşıladık. Vaka mahallemizde 2200 lütfen kurallara uymayanı ikaz edin” dedi.

SHABER3.COM

oronavirüs vaka sayılarının Sağlık Bakanlığı'nın resmi açıklamalarının çok üzerinde olduğu belirtilirken, İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir mahallede sayının 2 bin 200 olduğu açıklandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Muhtarı Ahmet Reyhan, sosyal medya hesabından şu duyuruyu yaptı:

"Zafer Mahallesi filyasyon ekibi olarak mahallemizde vakalı hastalarımızı gezdik ihtiyaçlarını karşıladık. Vaka mahallemizde 2200 lütfen kurallara uymayanı ikaz edin. Tekrar tekrar ikaz edin. Kaymakamlığımıza, Bahçelievler Belediyemize, Kızılayımıza, azalarıma, emeği geçen herkese teşekkür ederim."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhtar açıkladı: İstanbul'da bir mahallede 2 bin 200 vaka Sonraki Haber >>

"Bu ülke sizin kardeşim, biz geldik gidiyoruz siz ayvayı yediniz"

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Doktora öğrencisi isyan etti: 24 yıldır okuyorum, kabak çekirdeği satıyorum

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

Hülya Koçyiğit niye ihale işlerine girmiş?

AB zirvesinde davetsiz misafir

AB zirvesinde davetsiz misafir

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

Brezilya'da bir siyahın öldürülmesi sonrası protestolar başladı

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İstanbul'daki gün gün gerçek ölüm sayılarını verdi

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

İmamoğlu'ndan 'bölücülük' çıkışı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Arınç hakim ve savcıları sattı

Bu da çekici dehşeti

Bu da çekici dehşeti

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı

Arabasını temizlerken büyük şok yaşadı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:33