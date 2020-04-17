Samanyolu Haber /Gündem / Muhtar Korona vak'alarını gizlemiş! /17 Nisan 2020 12:07

Muhtar Korona vak'alarını gizlemiş!

Ölümcül Koronavirüs vak'alarını gizleyen mahalle muhtarı görevden uzaklaştırıldı.

SHABER3.COM

Van'ın Başkale ilçesinde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) olan hastaları gizleyen Örmetaş Mahallesi Muhtarı Mikail Duman görevden uzaklaştırıldı. 

Mahallede yapılan sağlık taramasında 20 kişide Koronavirüs tespit edildi.

7 Nisan'da İstanbul’dan Van’a gelen bir vatandaşın Koronavirüs taşıması sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Örmetaş Mahallesi karantinaya alındı. 

Karantina devam ederken, sağlık ekipleri de mahallede taramalarını sürdürdü. Ancak mahalleye İstanbul’dan gelen başka vatandaşların da olduğu ve Koronavirüs taşıdığı belirlenince muhtarın mahallesine gelenleri gizlediği ortaya çıktı. 

AYNI MAHALLEDE 20 KİŞİYE KORONAVİRÜS TEŞHİSİ

Bunun üzerine Başkale Kaymakamlığı, Muhtar Duman hakkında görevi ihmal soruşturması başlatarak geçici olarak görevden uzaklaştırdı. 

Sağlık ekiplerinin dün mahallede yaptıkları sağlık taramasında 12 kişiye daha Koronavirüs teşhisi konuldu. Daha önceki 8 vak'a ile birlikte Örmetaş Mahallesi'nde vaka sayısı 20 oldu. 

Yetkililer, 7 Nisan'da mahallede 1 vak'a varken muhtarın ihmali sonucu vak'a sayısın 20’ye çıktığını, Van’daki vakaların neredeyse yüzde 20’sinin bu mahalleden çıktığını söyledi.
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