Muhtarlar 'greve' gidiyor

İstanbul'da muhtarlar, postacıları şikayet ederek "grev" yapacaklarını açıkladı.





İstanbul’da Arnavutköy Muhtarlar Derneği’nin düzenlendiği toplantıda konuşan Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, “Devlet büyüklerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği versinler” dedi.





“Şu an muhtarlıklar adeta bir posta hizmeti veriyor. Postanelerin çalışanı gibi her gün yüzlerce tebligatı mahalle sakinlerimize ulaştırmak için çalışıyoruz” diyen Selami Aykut, şunları söyledi:





'BEŞİNCİ KATA ÇIKMADAN NOT BIRAKIYORLAR'





Şu an İstanbul’daki muhtarlarımızın en büyük sorunu posta tebligatları ile ilgili. Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor.

Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor. Vatandaşın icradan dairesinin satışa çıktığından haberi olması gerekirken posta memuru o tebligatı getirip muhtarlığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi olmuyor.

Vatandaş ‘haberim yok’ diyor, onlar da ‘Nasıl haberin yok, biz tebligatı muhtara bıraktık’ diyor. Sonra o vatandaş da gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor.

Vatandaşa trafik cezaları geliyor. Vatandaş tebligattan haberi olmadığı için cezayı erkenden ödeme şansını yitiriyor. Burada muhtarla vatandaş karşı karşıya geliyor. Posta görevlileri her bir evrağı teslim ederken pirim kazanırken, ‘muhtarlar bu işin neresinde’ diye sormak istiyoruz.

Maaşının dışında bir geliri olmayan muhtarlarımız bu posta evrakları için ayrıca bir eleman tutmak zorunda kalıyor. Tebligatları mahalleliye ulaştırmaya çalışmaktan mahallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat bulamıyoruz neredeyse.