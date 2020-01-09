Samanyolu Haber /Gündem / Muhtarlar 'greve' gidiyor /09 Ocak 2020 14:35

Muhtarlar 'greve' gidiyor

Postacıların üşendikleri için tebligatları evlere bırakmadan, 'muhtar notu' ile apartman girişlerine bıraktığını belirten Muhtarlar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut 'Sonra vatandaş gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor. Artık bıktık...' dedi ve Şubat'ta 'tebligat grevi'ne gideceklerini duyurdu.

SHABER3.COM

İstanbul'da muhtarlar, postacıları şikayet ederek "grev" yapacaklarını açıkladı.

İstanbul’da Arnavutköy Muhtarlar Derneği’nin düzenlendiği toplantıda konuşan Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut, “Devlet büyüklerimizin bu konuda desteğine ihtiyacımız var. Ya bize ödenek ayırsınlar ya da bu iş için bize eleman desteği versinler” dedi.

“Şu an muhtarlıklar adeta bir posta hizmeti veriyor. Postanelerin çalışanı gibi her gün yüzlerce tebligatı mahalle sakinlerimize ulaştırmak için çalışıyoruz” diyen Selami Aykut, şunları söyledi:

'BEŞİNCİ KATA ÇIKMADAN NOT BIRAKIYORLAR'

Şu an İstanbul’daki muhtarlarımızın en büyük sorunu posta tebligatları ile ilgili. Postacılarımız binaya giriyor, kapıyı çalıyor, beşinci kata çıkmayı kendisine zulüm olarak görüyor ve çıkmıyor.
Dış kapıya haber kağıdını bırakıyor ve evrağı da geliyor muhtara teslim ediyor. Vatandaşın icradan dairesinin satışa çıktığından haberi olması gerekirken posta memuru o tebligatı getirip muhtarlığa bırakıyor ve vatandaşın bundan haberi olmuyor.
Vatandaş ‘haberim yok’ diyor, onlar da ‘Nasıl haberin yok, biz tebligatı muhtara bıraktık’ diyor. Sonra o vatandaş da gelip muhtara her türlü hakarette bulunuyor.
Vatandaşa trafik cezaları geliyor. Vatandaş tebligattan haberi olmadığı için cezayı erkenden ödeme şansını yitiriyor. Burada muhtarla vatandaş karşı karşıya geliyor. Posta görevlileri her bir evrağı teslim ederken pirim kazanırken, ‘muhtarlar bu işin neresinde’ diye sormak istiyoruz.
Maaşının dışında bir geliri olmayan muhtarlarımız bu posta evrakları için ayrıca bir eleman tutmak zorunda kalıyor. Tebligatları mahalleliye ulaştırmaya çalışmaktan mahallemizin sorunları ile ilgilenmeye fırsat bulamıyoruz neredeyse.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Muhtarlar 'greve' gidiyor Sonraki Haber >>

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Erkan Tan'ı öyle bir anlattı ki...

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Avustralya'da 8 binden fazla koala yangında telef oldu

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Kepçe ile ATM cihazını götürdüler

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

Acil kurtarma helikopteri felakete yol açtı

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

İnatlaşma yüzünden motoru kaybetti

Araba sahibine şok

Araba sahibine şok

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

‘Erdoğan da biliyor; Süleymani 15 Temmuz’u akamete uğratan kişidir’

İzlerken kalbiniz durabilir!

İzlerken kalbiniz durabilir!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:17:36