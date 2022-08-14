Muhtarlar icra tebliğ etmekten başka iş yapamaz hale geldi

Günlük icra sayısında patlama yaşanıyor. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur seçim bölgesinde muhtarlıkların tebligatlarla dolup taştığını belirtti.







TOPLAM İCRA SAYISI 24 MİLYONU GEÇTİ

Ekonomik krizle birlikte işsiz kalan, geliri eriyen, alım gücü düşen halkın borç ödeme sıkıntısı icra sayılarına yansıyor. Konuya ilişkin istatistik paylaşan CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur “2021 sonunda 22 milyon 571 bin olan icra dosyası sayısı, bugün itibarıyla 24 milyon 77 bin 828’e çıktı. 1 Ocak’tan bu yana geçen 225 günde icra dosyası sayısı 1,5 milyondan fazla arttı. Günlük icra dosyası sayısı ortalama 6 bin 700’e geliyor. Tek başına bu veri bile iktidarın ekonomideki beceriksizliğinin bir göstergesidir” dedi.





İKTİDARIN İCRALARLA İLGİLİ REÇETESİ YOK

Seçim bölgesi olan Hatay’da da icra davalarında patlamalar yaşandığını belirten Güzelmansur, “Ziyaret ettiğimiz muhtarlıklarda gördüğümüz icra tebligatları bunun en önemli göstergesi. Muhtarlar icra evrakı tebliğ etmekten başlarını kaldıramaz duruma gelmişler. Ekonomik buhran giderek büyüyor. Vatandaş borç batağında. İktidarın buna bir reçetesi yok” dedi.