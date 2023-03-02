Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’den Yunanistan'a taziye mesajı

Yunanistan'da Salı gecesi bir yolcu treninin yük treniyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 46'ya yükseldi. Yunanistan'ı yasa boğan kaza sonrasında muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi bir taziye mesajı yayınladı.





Hocaefendi, Yunanistan için 'vefalı komşu, dost ve kardeş ülke' derken taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:





"Vefalı komşumuz, dost ve kardeş ülke Yunanistan’da meydana gelen tren kazasında 40’ı aşkın insanın hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralının bulunduğunu teessürle öğrendim.







Bu elim kaza münasebetiyle Yunanistan’ın çok kıymetli Başbakanı Sayın Kiriakos Miçotakis Beyefendi’ye ve değerli şahsında bütün Yunan halkına taziyelerimi ve ‘geçmiş olsun’ dileklerimi arz ediyorum.





Kazada hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına sabr-ı cemil, yaralılara acil şifalar diliyorum.





M. Fethullah Gülen"











