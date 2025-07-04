Muhteşem bir akşam izleyicilerini bekliyor: 'Zamanın İzleri' Almanya Bochum’da

"Colors of Voices" şarkı yarışmalarıyla büyük ilgi gören IFLC, bu kez "Zamanın İzleri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Şarkı yarışmalarında finale kalan öğrencilerin de sahne alacağı etkinliğin biletleri günler öncesinden tükendi.





"Zamanın İzleri" teması, evrenin yaratılışından bugüne yaşamın sürekliliğini ve her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Program, hayatın her anının kıymetini vurgularken, ruhların sonsuz yolculuğunu sanat aracılığıyla yüceltiyor.









KAYBETTİKLERİMİZİN HATIRALARI SAHNEYE TAŞINACAK





Bu özel tema, bize kaybettiklerimizin hatıralarını yaşatmanın önemini, her başlangıcın yeni umutlar taşıdığını ve insanlığın ortak duygularla nasıl kenetlenebileceğini gösteriyor. Zamanın izinde yürüyen herkes, bu programda kendi hikayesinden bir parçayla karşılaşacak.





Gösteride yer alan eserlerde; veda ve doğuşun, hüzün ve umudun, kayıp ve yeniden dirilişin iç içe geçtiği yaşam döngüsü, sanatın tüm estetik gücüyle sahneye taşınacak ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.





Tarih: 5 Temmuz

Yer: RuhrCongress, Bochum



