Samanyolu Haber /Gündem / Muhteşem bir akşam izleyicilerini bekliyor: 'Zamanın İzleri' Almanya Bochum’da /04 Temmuz 2025 13:35

Muhteşem bir akşam izleyicilerini bekliyor: 'Zamanın İzleri' Almanya Bochum’da

Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) 2025 etkinlikleri, "Zamanın İzleri" (Traces of Time) adlı özel gösteriyle devam ediyor. Aylar süren yoğun hazırlık sürecinin ardından program, cumartesi günü Almanya’nın Bochum şehrinde bulunan ünlü RuhrCongress Salonu'nda izleyicilerle buluşacak.

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"Colors of Voices" şarkı yarışmalarıyla büyük ilgi gören IFLC, bu kez "Zamanın İzleri" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak. Şarkı yarışmalarında finale kalan öğrencilerin de sahne alacağı etkinliğin biletleri günler öncesinden tükendi.

"Zamanın İzleri" teması, evrenin yaratılışından bugüne yaşamın sürekliliğini ve her sonun aynı zamanda yeni bir başlangıç olduğunu hatırlatmayı amaçlıyor. Program, hayatın her anının kıymetini vurgularken, ruhların sonsuz yolculuğunu sanat aracılığıyla yüceltiyor.


KAYBETTİKLERİMİZİN HATIRALARI SAHNEYE TAŞINACAK 

Bu özel tema, bize kaybettiklerimizin hatıralarını yaşatmanın önemini, her başlangıcın yeni umutlar taşıdığını ve insanlığın ortak duygularla nasıl kenetlenebileceğini gösteriyor. Zamanın izinde yürüyen herkes, bu programda kendi hikayesinden bir parçayla karşılaşacak.

Gösteride yer alan eserlerde; veda ve doğuşun, hüzün ve umudun, kayıp ve yeniden dirilişin iç içe geçtiği yaşam döngüsü, sanatın tüm estetik gücüyle sahneye taşınacak ve izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Tarih: 5 Temmuz
Yer: RuhrCongress, Bochum

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