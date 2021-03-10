Samanyolu Haber /Dünya / Muhtıra veren Ermenistan Genelkurmay Başkanı azledildi /10 Mart 2021 10:52

Muhtıra veren Ermenistan Genelkurmay Başkanı azledildi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alındığını söyledi.

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanının askerlik hizmeti ve askerlerin statüsü hakkında kanunla belirlenen süre içinde başbakan tarafından sunulan kararnameyi imzalamaması ve Anayasa Mahkemesine de başvurmaması dikkate alınarak Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan, 10 Mart itibarıyla görevden alındı" denildi.

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almasına ilişkin kararnameyi iki kez imzalamayarak geri iade etmişti.

Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

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