Samanyolu Haber /Gündem / Mühürlenen termik santralin filtrelerinin tamamlanacağı tarih belli oldu! /19 Ocak 2020 11:18

Mühürlenen termik santralin filtrelerinin tamamlanacağı tarih belli oldu!

AKP'li Mahir Ünal, 1 Ocak'ta mühürlenen Afşin ilçesindeki Çelikler Afşin-Elbistan A Termik Santrali'ndeki toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu. Çelikler firmasının bize verdiği bilgi haziran 2020'de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler" dedi.

SHABER3.COM

Çevreyi kirletmesinden dolayı 1 Ocak 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından mühürlenen Çelikler Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AKP Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Habibe Öçal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, firma yetkilileri, ilçe belediye başkanları, AKP, MHP, CHP il ve ilçe yönetimi ile işçi sendikası temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı.

TOPLANTI 3.5 SAAT SÜRDÜ

Mühürlendiği için 1 Ocak’tan bu yana elektrik üretimi yapmayan santralde çalışan 4 bin 300 kişinin son durumu ile çevre yatırımlarının ele alındığı toplantı 3.5 saat sürdü.

Toplantı sonunda açıklama yapan Mahir Ünal, A ve B Termik Santralleri’yle ilgili Elektrik üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) ile Çelikler firmasının yetkililerinden geniş bir brifing aldıklarını söyledi.

HAZİRAN 2020’DE TAMAMLANACAK

Ünal, şunları söyledi:

* A Termik Santrali’nde çalışan 4 bin 300 kişinin durumu konuşuldu.

* Filtrelerin ne kadar sürede tamamlanacağı konuşuldu.

* Çelikler firmasının bize verdiği bilgi haziran 2020’de bu işi tamamlayacaklarını belirttiler.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Mühürlenen termik santralin filtrelerinin tamamlanacağı... Sonraki Haber >>

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Paris Orkestrası'ndan eylemlere destek konseri

Paris Orkestrası'ndan eylemlere destek konseri

Yandaşlar ekranda kavga etti

Yandaşlar ekranda kavga etti

KHK zulmü Babil dizisinde

KHK zulmü Babil dizisinde

Ekrem İmamoğlu'na şok!

Ekrem İmamoğlu'na şok!

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Bu sefer Berat Albayrak'ın babası...

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yandaşlık neler söyletiyor!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!

Yolsuzluğun kitabını yazdınız ya!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:39:35