Samanyolu Haber /Gündem / Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a dava açıldı /07 Temmuz 2020 18:47

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a dava açıldı

Usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında Halk Arenası isimli programda söyledikleri sözler nedeniyle “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, 21 Aralık 2018 tarihinde usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında söylediği sözler nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İKİ SANATÇININ HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ


Halk Arenası programda 21 Aralık 2018'de söylediği sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, 24 Aralık 2018'de getirildikleri Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Savcılığında ifade verdikten sonra, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kararın ardından savcılık tarafından sanatçılar hakkında verilen adli kontrol kararı kaldırılmıştı.
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