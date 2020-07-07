Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a dava açıldı

Usta sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında, 21 Aralık 2018 tarihinde usta gazeteci Uğur Dündar’ın sunduğu Halk Arenası programında söylediği sözler nedeniyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.





İKİ SANATÇININ HAPSİ İSTENDİ





İddianamede, Müjdat Gezen ile Metin Akpınar'ın “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan 1 yıl 2'şer aydan 4 yıl 8'er aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



