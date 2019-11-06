Samanyolu Haber /Gündem / Müjdat Gezen'in oyunu 'ıspanak' nedeniyle iptal edildi /06 Kasım 2019 00:09

Müjdat Gezen'in oyunu 'ıspanak' nedeniyle iptal edildi

Ispanak zehirlenmelerine bir yenisi daha eklendi. Ünlü oyuncu Müjdat Gezen ve öğrencilerinin İzmir'de sahneye koyacakları oyun, önemli rollerden birisini oynayacak olan ismin yediği ıspanak nedeniyle hastaneye kaldırılması nedeniyle iptal edildi.

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Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencilerinin Yılmaz Özdil’in kitabından tiyatroya uyarlanan “M. Kemal” oyunu 6 Kasım’da İzmir’de izleyici ile buluşacaktı. Oyunun en önemli oyuncularından biri son prova esnasında yediği ıspanak nedeniyle  fenalaşınca oyun ileri bir tarihe ertelendi.

Olayı Twitter hesabından duyuran Uğur Dündar, sosyal medya hesabından, "FLAŞ! Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve öğrencileri,yarın İzmir-Karşıyaka'da,7-8 Kasım'da da İstanbul'da, değerli kardeşim Yılmaz Özdil'in muhteşem M.Kemal eserinin galalarını yapacaklardı. Ancak önemli rollerden birinin oyuncusu ıspanaktan kliniğe kaldırılınca hepsi iptal oldu!.." diye yazdı.
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