Müjde Ar, aldığı ödülü Kavala ve tutuklu gazetecilere ithaf etti

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen Balkan Panorama Film Festivali'nin Onur Konuğu Müjde Ar oldu.





Usta oyuncu aldığı ödülü 2017 yılından bu yana cezaevinde bulununa iş insanı Osman Kavala ile tutuklu gazetecilere ithaf etti.









Pandemi nedeniyle festivale katılamayan Müjde Ar, video mesajında şunları söyledi:





“Bana verilen bu ödülü yaptığı haberlerden ötürü hapishanede olan gazetecilere ve hakkında hiçbir delil olmadan, AİHM kararlarına rağmen 3 yıldır cezaevinde tutulan dostum, gerçek bir kültür-sanat dostu Osman Kavala’ya ithaf ediyorum.”