Müjde Ar'ın kardeşi oyuncu Mehtap Ar hayatını kaybetti

2 yıldır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören oyuncu Mehtap Ar, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Mehtap Ar’ın son durumu hakkında geçtiğimiz Ocak ayında bilgi veren kardeşi Müjde Ar “Şu an direniyor ama çok fazla reaksiyon alamıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Mehtap Ar kimdir?
6 Nisan 1957 tarihinde İstanbul‘da dünyaya gelen Mehtap Ar, Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat Akın‘ın (Ebrem) kızı. 2000 yılında Mehtap Ar Çocuk Tiyatrosu adı ile çocuk tiyatrosu kurdu, turnelere çıkarak Anadolu’yu dolaştı.