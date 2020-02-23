Müjde(!) Yeni vergi affı söylentisi

Kulislerde yaz aylarında yeni bir vergi affı yapılacağı gündemde...







Ankara kulislerinde, ekonomik durgunluk yüzünden geçen yıl vergi tahsilatlarının azalması ve bütçe açığının kontrolden çıkması nedeniyle yeni bir vergi affının yapılacağı konuşuluyor. Eğer gerçekleşirse, bu Türkiye'nin 36'ncı, AKP iktidarının ise 10'uncu vergi affı olacak.





Sözcü gazetesinde yer alan habere göre, vergi uzmanı ve Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ozan Bingöl, bu yıl ihtiyaç akçesi, imar affı, bedelli askerlik gibi vergi dışı gelirlerin olmadığına ve tahsilat oranlarındaki düşüşe dikkat çekti.





VERGİ AFLARI ÇOĞU ZAMAN SİYASİ NEDENLERLE ÇIKIYOR





1924 yılından bu yana toplam 35 kez vergi affı getirildiğini, bunların 9 tanesinin son 18 yılda uygulamaya konulduğunu belirten Bingöl, “Vergi afları bazen ekonomik, bazen mali, bazen idari ve teknik ve çoğu zaman da siyasi nedenlerle af kanunları karşımıza çıkıyor” dedi.





2019 yılının rekor bütçe açıkları ile kapandığını, bu yılın ilk ayında bütçe performansı olumlu olmasına rağmen geçen yıldan gelen açığın, artan faiz yükü, jeopolitik riskler ve sınır ötesi operasyonlardan kaynaklı olarak bütçenin kaynak ihtiyacını artıracağını vurgulayan Bingöl, “Ayrıca 2019 yılındaki Merkez Bankası ihtiyat akçesi, imar affı, bedelli askerlik gibi tek seferlik pek çok gelir bu yıl yok. Tahsilat oranlarındaki düşüşle birlikte artan alacakların tasfiye edilme ihtiyacı da ortada” diye konuştu.





VERGİ TAHSİLAT ORANI GİDEREK DÜŞÜYOR





Geçen yıl Kurumlar Vergisi'nde tahsilat/tahakkuk oranının yüzde 76'ya düştüğünü vurgulayan Ozan Bingöl, “Yani her dört kurumdan biri vergisini ödememiş. KDV'de tahsilat/tahakkuk oranı ise yüzde 40. Veraset ve İntikal Vergisi'nde bile tahsilat/tahakkuk oranı yüzde 52. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde ise yüzde 69" değerlendirmesinde bulundu.





Türkiye'nin maliye bakanları her vergi affından sonra benzer açıklamalarda bulunmuştu.





– 26 Aralık 2003 – Maliye Bakanı Kemal Unakıtan: “Bundan sonra vergi affı yok. Bu anlaşılmalı.”





– 30 Nisan 2013 – Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: “Hiçbir şekilde içeriye dönük vergi affı gündemde değil.”





– 3 Mart 2016 – Maliye Bakanı Naci Ağbal: “Vergi affı asla söz konusu değil.”





– 17 Temmuz 2018 – Maliye Bakanı Berat Albayrak: “31 Temmuz son fırsat, başka yapılandırma yok.”