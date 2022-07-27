Fethullah Gülen Hocaefendi’nin merhum kardeşi Sıbgatullah Gülen’in eşi Mükafat Gülen önceki gün hayatı kaybetti. Uzun yıllar Samanyolu Televizyonu Ana Haber Bülteni sunuculuğu görevi yapan Kemal Gülen’in de annesi olan Mükafat Gülen için Pensilvanya’da ‘gıyabi’ cenaze namazı kılındı.







Fethullah Gülen Hocaefendi’nin, Mükafat Gülen’in vefat haberini aldıktan sonra, “Anneme çok bakmıştı, çok hakkı vardı, vefatı bana çok dokundu. Keşke vefat haberini almasaydım! Vefa günüdür! Gıyabi cenaze namazı kılalım.” dediği belirtildi.







