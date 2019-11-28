Samanyolu Haber /Ekonomi / Mukavva devi iflas etti /28 Kasım 2019 15:25

Mukavva devi iflas etti

Ekonomik kriz sebebiyle peş peşe iflas haberleri geliyor. 1995'ten beri faaliyet gösteren Şekerpınar Kâğıt Oluklu Mukavva Sanayi milyonlarca lira borçla birlikte iflas etti.

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Hazine ve Maliye Berat Albayrak, Türkiye ekonomisinin yüzde 4-5 büyüyeceğine dair sözlerine karşılık her gün farklı şehirlerden onlarca iflas haberi geliyor. 

Kocaeli Çayırova’da 1995 yılında kurulan Şekerpınar Kâğıt isimli şirket iflas etti.

MAHKEMEDEN İFLAS KARARI ÇIKTI

Gebze Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 17 Ekim 2019 tarihi itibarıyal Şekerpınar Kâğıt Oluklu Mukavva San. ve Tic. A.Ş unvanlı şirketin iflasına karar verdi. 

Şirketin piyasaya yüklü miktarda borcu olduğu belirtiliyor. 

1995 yılında Şekerpınar Köyü'nde faaliyete geçen tesis "Özgün Şirketler Grubu" bünyesinde faaliyet gösteren altı firmadan biriydi.
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