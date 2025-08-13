Samanyolu Haber /Gündem / Mülâkat mağduru öğretmenler isyan etti: Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? /13 Ağustos 2025 20:12

Mülâkat mağduru öğretmenler isyan etti: Biz bu ülkenin evladı değil miyiz?

Mülakât mağduru bir öğretmen Milli Eğitim Bakanı Tekin'e seslenerek, “Yeter artık. Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz? Biz bu ülkenin evladı değil miyiz?" dedi.

Mülakât sonuçları nedeniyle mağdur olduklarını belirten atanamayan öğretmenler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde başlattıkları eylemlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde sürdürdü. Öğretmenler, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı, sadece hakkımızı istiyoruz” diyerek yetkililere seslendi.

Memur-Sen’in hükümetin memur ve memur emeklileri verdiği zam teklifini protesto etmek için yaptığı basın açıklaması sona erdiğinde öğretmen adayları pankart açarak yaşadıkları mağduriyete dikkat çekti.

‘YAŞAYAMIYORUZ ARTIK’

ANKA’nın aktardığına göre; bir mülakat mağduru öğretmen, “Ben Bursa’da mülakata girdiğim için elendim, Erzurum’dakiler atandı. Bu ülkede bir tane merhametli yetkili yok mu? 282 gün oldu. Psikolojimiz bozuldu. Yaşayamıyoruz artık. Bir tane vicdanlı yetkili yok mu? Haksızlık ortada. Dayanamıyoruz artık. Karda, kışta Ankara yolundayız” sözleriyle sitem ederken, bir diğer öğretmen, “Aylardır MEB’in önündeyiz. Hakkımızı arıyoruz ama çözüm bulamadık. Bize destek olsunlar. Çok yorulduk. Yıllarım geçti. Artık emeğimizin karşılığını istiyoruz. 80 küsür puanım var. Ama benim alanımda 75 puan alan atandı.” diye konuştu.

DEPREMDE ENKAZ YANINDA SINAVA HAZIRLANDI

Diyarbakır’dan geldiğini söyleyen bir başka öğretmen ise “Ben depremde bile artçıların arasında sınava hazırlandım. Alanımda derece yaptım. Yanımızda enkazlar varken bile sınava hazırlanmaya çalıştım. Bu insanlar mülakatta beni elediler. Komisyondan birisi bana ‘Hayırlı olsun hocam’ dedi. Sonrasıyla kendisiyle konuştuk. Adam bana ‘Diğer illerin bu kadar yüksek puan vereceğini bilmiyorduk’ dedi. Aylardır biz mücadele ediyoruz. Diyarbakır’dan Ankara’ya geliyoruz. Bilet alacak paramız yok” sözleriyle tepki gösterdi.

‘YILLARIMIZI VERDİK, HAKKIMIZI İSTİYORUZ’

Mülakât mağduru Sevgi Süle öğretmen de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslenerek, “Yeter artık. Nasıl yapıyorsunuz. Biz bu ülkenin ötekileştirilmişi miyiz? Bazılarına kalkıp 30 puan veriyorlar. Bize ise 1 puan. Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? İller arası puan farkı var. Bugün sahte diplomalar tartışılıyor. Sesimizi duyurun. Artık dayanamıyoruz. Ne yapmamız lazım. Yakalım mı kendimizi? İşimiz yok. Ailemiz dağılmak üzere. Bir şey istemiyoruz. Sadece hakkımızı istiyoruz. Bizim hakkımız verin. Bakan’a söylüyoruz. Bizim istediğimiz sadece hakkımız” dedi.
