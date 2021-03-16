‘Mülakat torpili’ mahkeme kararıyla tescillendi

Mahkeme kararlarını uygulamayan Milli Eğitim Bakanlığı, bin 709 şube müdürü atamasını iptal etmedi. Sözlü sınav puanıyla hukuka aykırı olarak atanan şube müdürleri görevlerine devam etti.







Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre Türk Eğitim-Sen, 3 Kasım 2020 tarihinde MEB’e başvurarak, mahkeme kararları doğrultusunda bin 709 şube müdürü atamasının iptalini talep etti. Ancak, MEB sendikanın talebini görmezden geldi. Türk Eğitim-Sen de süreci yargıya taşıdı. Ankara 6. İdare Mahkemesi, bin 709 şube müdürü atamasının yürütmesini durdurdu.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yıllardır, 1709 şube müdürü atamasıyla ilgili yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. Yazılı puanı es geçerek sadece sözlü sınav puanı dikkate alınarak yapılan atamalar hak gaspıdır, hukuka aykırıdır, etik değildir.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın kul hakkı yiyen tavrının yanı sıra mahkeme kararlarını ısrarla uygulamayan tavrı da ‘güvenirliliğine’ gölge düşürmektedir.







Emek ve alın teri dökerek yazılı sınavdan yüksek puan almasına rağmen sadece ‘birilerinin adamı’ ya da ‘yandaşı’, ‘candaşı’ olmadığı için şube müdürü yapılmayanların vebali bu ahlak dışı uygulamayı yapanların üzerindedir. MEB’den beklentimiz, inadından vazgeçmesi, yargı kararı uyarınca 1709 şube müdürünün atamasını iptal etmesi ve yargı kararları doğrultusunda yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalamasını almak sureti ile yeniden değerlendirme yapmasıdır. Yargı kararları uygulanmadığı takdirde Türk Eğitim-Sen olarak her türlü yasal başvuruda bulunacağız. Tek bir kişinin hakkının yenmesine dahi tahammülümüz yoktur.”

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