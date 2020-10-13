Mülteci çocuklara tecrit!

Kırşehir’de Ömer Aydın İlkokulu uzun süredir sadece mültecilerin çocuklarına eğitim veriyor. Bazı öğretmenler isimlerinin yayımlanmaması şartı ile mülteci öğrencilere yönelik tecridi ifşa etti.





Afgan, Iraklı ve Suriyeli çocuklar, Türkiyeli velilerin şikâyetleri ve idarecilerin yönlendirmesiyle 6 yıl önce küçük bir okula taşındı. Öğrenciler bir süre şehir merkezine uzak olan bu okula servisle götürüldü. Ancak çok eski ve küçük olan okul altyapı yetersizliği sebebiyle belediye tarafından yıkıldı. Öğrencilerin şehir merkezine yakın bir okula taşınmasına karar verildi.







ÖĞRETMENLER: "OKUL DOLU" DİYEREK BURAYA GÖNDERİYORLAR





Bir yıla yakın süre bir okula misafir olan Ömer Aydın İlkokulu öğrencilerinin arasına diğer okullardan gönderilen başka mülteci çocuklar da dahil oldu. Akabinde mülteci çocuklar yeni bir okula nakledildi.





Mülteci çocukların halen eğitim gördüğü binaya herhangi bir T.C. vatandaşı çocuk nakledilmedi. İkametgâhları sebebiyle başka okula kaydı düşen sığınmacı öğrencilerin velilerine ise “Kontenjanımız doldu.” ya da “Türkçe bilmediği için zorlanır.” denilerek Ömer Aydın İlkokulu'na kayıt yaptırmaları istendi. Sadece mülteci çocukların olduğu, ilkokul ve ortaokuldan oluşan okulun mevcudu 1.000’e ulaştı.





"UYUM SAĞLAMALARI ENGELLENİYOR"





Evrensel'e bilgi veren öğretmenler, öncelikle çocukların mülteci olması sebebiyle bu şekilde tecrit edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilebilir yanı olmadığını vurguluyor. Irak, Afganistan ve Suriye’den gelen öğrencilerin aynı okulda toplanmasının Türkiye’ye uyum sağlamasını engellendiğini belirten öğretmenler, öğrencilerin kendi aralarında da farklı ülkelerden olmaları sebebiyle ayrımcılığa maruz kaldığına dikkati çekiyor.





Okul Müdürü Recep Sulubulut, ilkokul ve ortaokul bir arada, ikili eğitim veren okullarının mevcudunun yaklaşık 1.250 olduğunu söyledi.





Okullarının herhangi din ve uyruk fark etmeksizin bütün öğrencilere açık olduğunu belirten Sulubulut’a Türkiyeli öğrencilerin oraya yönlendirilmediğini sorduğumuzda, “Biz yabancı olup olmadığına bakmıyoruz. Okulumuz şehrimizin varoş diyebileceğimiz bir mahallesinde bulunuyor. Bu sebeple başka okullar ile aynı öğrenci profiline sahip olmayabilir.” dedi.







Okulda hiç Türkiyeli öğrenci bulunup bulunmadığını sorduğumuzda ise Sulubulut, listeye bakması gerektiğini ve bu nedenle bir şey diyemeyeceğini söyledi.





Sığınmacı öğrencilerin diğer öğrenciler ile aynı okulda okuyamaması sebebiyle uyum problemi yaşadığı şikâyetlerine dair ise Sulubulut, “Türkiye’ye geldiklerinden çok farklı bir durumdayız. Çünkü bu yıl Türkiye’de doğan öğrencilerimiz okula başladılar ve bu sebeple Türkçeyi de iyi biliyorlar. Herhangi bir problem yaşamadık.” dedi.





EĞİTİM-SEN: BU TECRİT YANLIŞ





Eğitim Sen Kırşehir Şube Başkanı Özdemir Beyhan, pedagojik açıdan böyle bir tecridin hiçbir şekilde doğru olmadığını söyledi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Beyhan, “Kendi ülkelerini terk etmeleri, dil sorunu ve yaşadıkları savaş travması sebebiyle yerli öğrencilerle sorun yaşıyorlardı. Özellikle savaş travması, mülteci çocukların şiddete eğilimli oyunlar oynamasına sebep olmuş. Taş atmak vb. Ancak bu çocuklar için bir oyun... Bazı veliler bu tür gerekçelerle çocuklarını okuldan aldı veya sığınmacı çocuklarını okulda istemedi. Zaman içinde mülteci öğrencilerimiz maalesef bir okulda toplandı.” dedi.

