Mülteci kamplarında koronavirüs tehdidi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) koronavirüs tehdidi nedeniyle Yunanistan’daki kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarının boşaltılmasını talep etti. BMMYK Yunanistan sözcüsü Boris Cheshirkov insanların riskli koşullarda, sıkışık ve hijyenin yeterli olmadığı ortamda yaşadıklarına dikkat çekti. Özellikle 3 bin kişilik kapasitesi olmasına rağmen 20 bin sığınmacının yaşadığı Midilli adasındaki Moria kampında durumun daha da kötü olduğuna vurgu yapılıyor. BMMYK aylardır adalardaki sığınmacıların ana karaya götürülmesini talep ediyor.





Cheshirkov, sığınmacılara sabun ve dezenfektan satın alabilmeleri için daha fazla para dağıttıklarını ve hijyeni sağlamaları için yönetimlere destek verdiklerini belirtti. Şimdiye kadar insanlar kişisel temizlik için uzun kuyruklara girmek zorunda kalıyordu. Yunan adaları Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda yaklaşık 40 bin sığınmacı barınıyor. Bunların toplam kapasitesi ise 6 bin kişi.





Yetkililer COVID-19 hastalarının tedavi edilip izole edilebileceği konteynerler oluşturuyor. Dünya Doktorları Derneği Midilli sorumlusu Dimitris Patestos, Moria kampının girişine bir konteyner yerleştirildiğini ve burada bir doktor ile bir hemşirenin görev yaptığını söyledi.