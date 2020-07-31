Mülteci kamplarında sağlık krizi derinleşiyor

Yunanistan’da kapasitesini fazlasıyla aşan mülteci kamplarında korona virüsü salgınıyla beraber sağlık krizi derinleşirken, Sınır Tanımayan Doktorlar (Médecins San Frontières-MSF), Midilli Adası’ndaki Covid-19 merkezinin kapatılması için hükümetin baskı uyguladığını duyurdu. Yetkililer, perşembe günü sağlık merkezinin kapatıldığını açıklarken, 23 Mart’tan bu yana en az 17 bin mültecinin karantinada olduğu Moria mülteci kampındaki yaşam koşullarının daha da kötüye gittiği konusunda uyarıda bulundu.







MSF’nin Yunanistan direktörü Stephan Oberreit, “Midilli’deki sağlık sisteminin, salgının Moria’da neden olduğu yıkımla başa çıkamamasından dolayı devreye girdik ancak baskılar sonucunda Covid-19 merkezini kapatmak zorunda kaldık” dedi. Yetkililer, Moria kampı da dahil olmak üzere, ana karada da mülteci kamplarındaki koşullarının kötüye gittiğini dile getirdi.





HÜKÜMETE VE AB’YE ACİL YARDIM ÇAĞRISI





Hükümetin uyguladığı politika değişikliğiyle beraber, mülteci statüsüyle başkent Atina’ya gelen insanlara bir ay sonra nakdi yardım ve konaklama desteği çekiliyor. Bu durumun yaklaşık 11 bin mülteci etkilediği belirtilirken, değişiklikle beraber insanların yoksulluğa itildiği ve sağlık sorunlarında artış gözlemlendiği aktarıldı.





MSF’den yetkililer, başkentte birçok mültecinin sokaklarda uyuduğunu söylerken, Yunanistan hükümetine ve Avrupa Birliği’ne acil yardım çağrısında bulundu.