Mülteci olarak geldiği Almanya'da belediye başkanı seçildi

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti'nde Karlsruhe'ye bağlı Ostelsheim kasabasında Nisan ayında yapılan belediye başkanlığı seçimini kazanan Suriye kökenli Ryyan Alshebl bugün görevine başlıyor.







DW Türkçe'nin haberine göre Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2015 yılında Almanya'ya sığınan 29 yaşındaki Alshebl, 8 yıldır yaşadığı 2 bin 700 nüfuslu muhafazakar Alman kasabasında belediye başkanı seçildiğinde gerek yerli gerek yabancı çok sayıda medya kuruluşunun ilgi odağı haline gelmişti.





Almanya'ya sığınmacı olarak gelip yerleştikten sonra kısa sürede iyi derecede Almanca öğrenen Ryyan Alshebl, Suriye'de aldığı bankacılık eğitimini Almanya'da da sürdürdü. 2022'de ise Alman vatandaşlığına geçti. Almanya'da finans sektöründe çalışmaya başlayan Alshebl, siyasete duyduğu ilgi nedeniyle yaşadığı kasabada belediye başkanı olabilmek için adaylığını açıkladı.





Yeşiller partisi üyesi Alshebl ev ev gezerek kasabanın ana okulu, dijitalleşme gibi sorunlarına çözüm vadiyle oy istedi. Belediye seçimlerine Yeşiller'e üye olmasına rağmen bağımsız aday olarak giren Alshebl, oyların yüzde 55,44'ünü alarak belediye başkanı oldu.





Köklerinin Suriye'de olduğunu ancak kendisini bir Alman olarak gördüğünü ifade eden genç politikacı, savaş nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalmasını ise üzüntü verici bulduğunu belirtiyor.





Almanya'ya gelmesi 12 gün sürdü

Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya ulaştığını belirten Alshebl, kaçış yolculuğunu ise , "Hava soğuktu ve karanlıktı. Midilli'de tek bir ışık dahi yoktu” sözleriyle anlatıyor.





Yunanistan'a ulaştıktan sonra sırasıyla Makedonya, Sırbistan ve Hırvatistan'a kısmen toplu taşıma araçlarıyla kısmen de yaya olarak geçen Alshebl, Almanya'ya ise tam 12 günde ulaştığını anlatıyor. Belediye başkanı seçildiği kasabanın bağlı olduğu Althengstett'te bir mülteci merkezine yerleştirildiğini aktaran genç politikacı, "Bir yatak, bir çatı ve biraz yiyecekten başka bir şey olmasa da yine de minnettar olduğunuz ve ortak paylaşılan bir barınma yerinde yapabileceğiniz tek bir şey vardır; derhal ayaklarınız üzerinde durmak ve kendi geleceğiniz için çalışmak" diyor.





Uyum ve dil kurslarına giderek Almanca öğrenen Alshebl, Althengstett belediyesinde idari asistan olarak staj yaptı. Ziraat mühendisi babası, lise öğretmeni annesi ve bir erkek kardeşinin Suriye'de yaşadığını kaydeden Alshebl, bir erkek kardeşinin de daha sonra Almanya'ya öğrenci olarak geldiğini belirtiyor.