Samanyolu Haber /Dünya / Mülteciler için bir umut yolu daha kapanıyor /06 Aralık 2022 10:43

Mülteciler için bir umut yolu daha kapanıyor

Avrupa Komisyonu yasa dışı göçle mücadele kapsamında Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını korumakla görevli Frontex'i AB sınırlarının ötesinde Batı Balkan ülkelerinde görevlendirmeyi planlıyor.

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Euronews'in haberine göre, İçişlerinden Sorumlu Komisyoner Ylva Johansson gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu anda Batı Balkanlarda görevli 500 Frontex personelimiz bulunuyor. Ama bunlar Batı Balkanlar'da ortaklarımızla AB'nin dış sınırlar arasında görev yapıyorlar," ifadelerini kullandı.

Johansson yeni yetkilendirmeyle personelin daha iç kısımlara yani iki Batı Balkan ülkesi arasına da sevkedilebileceğini belirterek personel sayısını ise Frontex yönetiminin belirleyeceğini vurguladı.

Frontex verilerine göre yılın ilk 10 ayında Batı Balkanlar üzerinden Avrupa Birliği'ne 128 bin kaçak geçiş oldu. Bu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 168'lik bir artış anlamına geliyor.

Avrupa Komisyonu, Batı Balkan ülkeleri üzerinden AB'ye yasadışı olarak giren göçmen sayısında artış olması üzerinde Batı Balkanlar Eylem Planı hazırlamıştı.

Vizesiz seyahatlere önlem

Arnavutluk'ta yapılacak AB-Batı Balkanlar zirvesinden bir gün önce açıklanan plan kapsamında Batı Balkan ülkeleri ile vizeler konusunda da uyumun arttırılması hedefleniyor. Bu sayede AB bu ülkelere vizesiz olarak seyahat eden yabancıların daha sonra AB'ye kaçak geçiş yapması önlenmeye çalışılacak

Batı Balkan ülkelerinin çoğunun AB ile vizesiz geçiş anlaşmaları bulunuyor. Fakat Johansson Sırbistan'ın bu tür geçişler için ana transit ülkesi olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın Ermenistan, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Çin, Küba, Gine Bisau, Hindistan, Endonezya, Jamaika, Kırgızistan, Kuveyt, Kazakistan, Moğolistan, Umman, Katar, Rusya, Surinam ve Türkiye ile vizesiz seyahat anlaşması bulunuyor.

Kısa bir süre önce Tunus ve Burundi ile anlaşmaları sonlandırılırken Komisyoner "Hindistan ile de aynısını yapma ve diğer üçüncü ülkelerle ilgili uyumlu hale gelme konusunda söz verdiler," ifadelerini kullandı.
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