Mülteciler için hangi AB ülkesi ne tür önlemler alıyor?

Avrupa'da birçok ülke normalde serbest dolaşımın olduğu Schengen bölgesinde geçici olarak sınır kontrollerini yeniden uygulamaya başladı.



Schengen kurallarına göre, iç güvenlik veya kamu politikasına yönelik ciddi tehdit olarak görülen durumlarda "son çare olarak" bu yönteme başvuruluyor.



Reuters, Avrupa'daki ülkelerin uygulamaya başladığı yöntemleri şu şekilde sıraladı:



Avusturya:



Ekim ayında Çek Cumhuriyeti ile olan sınırında 6 Aralık'a kadar sürecek kontroller başlattı.



Silah kaçakçılığı tehditleri, Ukrayna'daki savaşla bağlantılı suç şebekeleri ve insan kaçakçılığını gerekçe göstererek Slovenya ve Macaristan ile sınır kontrollerini Mayıs 2024'e kadar uzattı.



Danimarka:



Ağustos ayında, Kuran yakma olaylarının ardından güvenliği artırmak için Kopenhag havaalanında Schengen ülkelerinden gelenler de dahil olmak üzere sınır kontrollerini sıkılaştırdı.



AB komisyonu raporuna göre Danimarka-Almanya kara sınırında ve Almanya'ya feribot bağlantısı olan limanlarda kontroller Mayıs 2024'e kadar uzatıldı.



Hükümet, düzensiz göçteki artışa yanıt verdiğini söyledi ve terörizm, organize suçlar, yabancı istihbarat casusluğu ve Ukrayna'daki savaştan kaynaklanan tehditleri gerekçe gösterdi.



Almanya:



Almanya'da bu yıl ilk kez yapılan sığınma taleplerinde keskin bir artış görüldü.



Göç artışına ve yüksek kaçakçılığa karşı, eylül ayında Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre ile olan kara sınırlarında 4 Aralık'a kadar geçerli olacak kontroller ilan etti. Avusturya ile kara sınırı kontrollerini Mayıs 2024'e kadar uzattı. Buna gerekçe olarak Orta Doğu terörizmiyle bağlantılı güvenlik tehditleri ve Ukrayna'daki savaşı gösterdi.



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İtalya:



Balkan rotası üzerinden transit geçiş yapan bazı göçmenlerin terörist olabileceğini söyleyerek 21 Ekim itibariyle Slovenya ile olan kuzeydoğu kara sınırında polis kontrollerini yeniden başlattı.



İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, kontrollerin muhtemelen gelecek yıla kadar uzatılacağını kaydetti.



Norveç:



AB üyesi olmayan ancak Schengen düzenlemesine dahil olan Norveç, 12 Kasım itibariyle Schengen bölgesine feribot bağlantısı olan limanlarında sınır kontrollerini yeniden başlattı. Gerekçe olarak da kıyı ve kıyı ötesi altyapısına ve yabancı istihbarat servislerine yönelik tehditleri gösterdi. Bu kontrollerin 5 Mayıs 2024 tarihine kadar sürmesi bekleniyor.



Polonya:



Göçmenlerin yasadışı yollardan giriş yapma çabalarını gerekçe göstererek Slovakya sınırındaki geçici kontrolleri 3 Aralık'a kadar uzattı.



Bu yılın başlarında "nakit karşılığı vize" skandalının yaşandığı ülkede insanların aracılara ödeme yaptıktan sonra uygun kontroller yapılmadan hızlı bir şekilde vize aldıkları bir sistemin olduğu ortaya çıkmıştı.



İsveç:



Sınır polisine üst araması ve elektronik gözetimin kullanılması dahil olmak üzere daha fazla yetki verildi. Kur'an yakma olaylarının ardından saldırıların engellendiği belirtilerek İsveç'in terör tehdidi seviyesi yükseltildi.



Kasım ayı itibariyle sınır kontrollerini Mayıs 2024'e kadar uzattı.



Terör tehdidi gerekçesiyle Schengen üyeleriyle olan sınırlarında kontrolleri yeniden başlattı. Bu önlemin 30 Nisan 2024 tarihine kadar sürmesi bekleniyor.



Brüksel'de iki kişinin bir saldırgan tarafından öldürülmesinin ardından ekim ayında Belçika sınırında güvenlik artırıldı.



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Slovakya:



Macaristan sınırındaki geçici kontrollerin 23 Aralık'a kadar devam etmesini onayladı.



2022 yılına kıyasla bu yıl yasadışı yollardan gelen yaklaşık yüzde 500 daha fazla göçmenin gözaltına alındığı belirtildi.



Slovenya:



Schengen üyeleriyle olan sınır kontrollerini 9 Aralık'a kadar uzattı. Hükümet gerekçe olarak Ukrayna, Orta Doğu ve Afrika'daki silahlı çatışmaları ve organize suç ve terörizmden kaynaklanan tehditlerin artmasını gösterdi.



22 Aralık'tan itibaren altı ay süreyle bu sınırlarda kontrollerin yeniden başlatılması planlanıyor. Ekim ayında Slovenya, Hırvatistan ve Macaristan ile olan sınır kapılarına polis konuşlandırıldı.



Finlandiya:



İki hafta içinde 700'den fazla göçmenin farklı sınır kapılarına ulaşmasının ardından 24 Kasım'da Rusya'ya açılan 8 yolcu kapısından 7'sini geçici olarak kapattı.



Helsinki, yüksek miktardaki göçmenin sınırlarına taşınmasından Moskova'nın sorumlu tutarken, Kremlin bunu reddediyor.