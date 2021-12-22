Mültecilere el uzatan Hizmet Hareketi gönüllüsü Avustralya'da dergiye kapak oldu

Her yıl ülkeye gelen on binlerce mülteci arasından topluma pozitif katkı sunun ‘örnek şahısların’ hayat hikâyelerine yer veren Merkez, Mithat Ünlü’nün son dört yılda yaşadığı zorluklara rağmen ihtiyacı olduğu halde kendisi gibi aynı kaderi paylaşan diğer mültecilere el uzatmasını takdire değer buldu. Haberde, “Mithat’ın cömertliği, Sığınmacılar Merkezi’ne (Asylum Seekers Centre) ve diğer yardım kuruluşlarına yaptığı bağışlarla kanıtlanmıştır. Ailesinin yaşaması için bir ev satın almak yerine hayırseverliği seçti.” ifadesini kullanıldı.







MİTHAT ÜNLÜ ‘HÜKÜMET MUHALİFİ’ DAMGALI 300 BİN KİŞİDEN BİRİ





“Mithat’ın hikâyesi: Mültecilere fırsat verirseniz başarılı olabilirler” başlığıyla dergiye kapak yapılan Hizmet Hareketi gönüllülerinden Mithat Ünlü’nin yaşadıkları üzerinden Türkiye’deki mağduriyetler anlatıldı. Ünlü’nün, ailesiyle Çin’de eğitim danışmanlığı yaptığına dikkat çekilerek, şu gelişmelere yer verildi:





“Mithat Ünlü, 2017’de eşi ve iki kızıyla Çin’de rahat bir hayat yaşıyordu. Kendi işini yürütüyordu. 7 çalışanı olan bir eğitim danışmanlığı şirketine sahipti. Bir gün vizesini uzatmak için Şanghay’daki Türk konsolosluğuna yaptığı ziyarette şok edici bir haberle karşılaştı. Türk Konsolosluğu; ‘’Size bir şey veremeyiz’, ‘pasaportunuz iptal edildi ‘ dediler. Böylece Mithat Ünlü ve ailesi, böylece pasaportları iptal edilen “hükümet muhalifi” damgalı 300 bin Türk’ten biri olduğunu öğrendi. Bu durum karşısında, iki seçeneği vardı. En iyi ihtimalle işsiz kalacağı ve en kötü ihtimalle hapse atılacağı Türkiye’ye dönebilir ya da yeni ve güvenli bir ülkede arayışına girecekti. Ve Mithat Ünlü eşi ve iki kızıyla, 2017’nin Aralık ayında, Avustralya’ya uçtu ve sığınma başvurusunda bulundu.“













YARDIMA İHTİYACI VARKEN, SIĞINMACILARA YARDIM ELİNİ UZATTI







Dosya haberde, daha güvenli bir ülke olan Avustralya’ya gelen Hizmet Hareketi mensubu Mithat Ünlü’nün, yeterli İngilizcesi olmaması nedeniyle ilk 8 ayda büyük zorluklar çektiğine vurgu yapıdı. “Mithat, birkaç yerel kurs ve kalifikasyonu tamamlarken, bir taraftan da çeşitli inşaatlarda çalıştı. Aralık 2018’de kalıcı koruma vizesi alan Mithat Ünlü ‘nün ailesine, 2020’de yeni bir kız bebeği oldu. Bu arada 2019 yılında bir arkadaşından aldığı krediyle kendi NBN telekomünikasyon işini kurdu. Mithat’ın eşinin yanı sıra üç yükleniciyi de yönetimde istihdam ederek hızla istikrarlı bir şirket haline geldi. Mithat, mültecilere ve sığınma arayan insanlara iş fırsatları sunmaya özen gösterdi. “Mülteci olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ağları yok, dil engelleri var, yeterli paraları yok” dedi. “Çoğu zaman, mültecilere bir fırsat verirseniz, birçok şeyde başarılı olabilirler ve topluma geri verebilirler.” denildi.