Samanyolu Haber /Gündem / Mültecilere 'muz' şoku: 45 kişi geri gönderme merkezinde /12 Kasım 2021 14:56

Mültecilere 'muz' şoku: 45 kişi geri gönderme merkezinde

Sosyal medyada muz paylaşımı yapan 45 yabancı uyruklu, sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine sevk edildi.

SHABER3.COM

Sosyal medyada muz paylaşımı yapan mültecilerin sınır dışı edilmesiyle ilgili son durum netleşti. Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 45 yabancı uyruklunun, sosyal medyada yaptığı muz paylaşımları sebebiyle geri gönderme merkezlerinde gözetim altında tutulduğunu açıkladı. 

Göç İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna bağlı Göç ve Uyum Alt Komisyonu'nda düzensiz göçle mücadele konusunda genel bilgi veren Başkan Yardımcımız, kendisine yöneltilen sosyal medyada paylaşılan provokatif muz görüntüleri ile ilgili bir soruya cevap verirken sorunun cevabı yazılı olarak istenmiş, sözlü cevap yarım kalmış bu da kamuoyuna yanlış yansıtılmıştır. Bahse konu provokatif paylaşımları yapan 45 yabancı uyruklu şahıs tespit edilmiş, bu şahıslar adli işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir. İşlemleri devam eden 45 yabancı uyruklu şahıs halen Geri Gönderme Merkezlerinde idari gözetim altında bulunmaktadır" denildi.
 



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