Samanyolu Haber /Gündem / Mültecilerin geçiş güzergahında turuncu alarm: Meriç'in debisi 4 kat arttı /02 Ocak 2022 11:03

Mültecilerin geçiş güzergahında turuncu alarm: Meriç'in debisi 4 kat arttı

Edirne’de son günlerde etkili olan sağanakla birlikte Meriç ve Tunca nehirlerindeki su seviyeleri, geçen yıla göre 4 kat artınca ‘turuncu’ alarm verildi.

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Edirne ve Bulgaristan’da son 1 haftada etkili olan sağanak sonucu Meriç ve Tunca nehirlerindeki su debisi 4 kat artarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. DSİ 11’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın son haftasında 113 metreküp/saniye akan Meriç Nehri’nin debisi; son yapılan ölçümde 473 metreküp/saniye, 10 metreküp/saniye akan Tunca Nehri ise bu yılın aynı döneminde 48 metreküp/saniyeye yükseldi.
 
ESNAF ÖNLEM ALDI

Daha önce taşkınlarla gündeme gelen Meriç ve Tunca nehirlerinde yükselen su seviyesiyle birlikte bölgede iş yerleri bulunan işletmeciler de önlem almaya başladı.

ERGENE’DE ‘TURUNCU ALARM’ SÜRÜYOR

Bu arada Trakya’da etkili olan sağanağın ardından debisi yükselen ve Edirne’nin Uzunköprü ilçesi kesiminde yatağından çıkarak taşan Ergene Nehri için DSİ’nin ‘turuncu alarm’ uyarısı da sürüyor. Ergene Nehri’nin 4 gün önce Uzunköprü kesiminde 148 metreküp olan debisi 358 metreküp/saniyeye yükseldi. Yetkililerin taşkın uyarısının ardından nehir kıyısında çiftliklerdeki hayvanlar ise daha güvenli bölgelere alındı.
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