Mümtaz’er Türköne: AKP’nin sonu ANAP ve DYP gibi olacak

Siyaset bilimci ve yazar Mümtaz’er Türköne, Medyascope’ta yayımlanan yazısında AKP’nin geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türköne, yakın tarihin “partiler mezarlığına” döndüğünü hatırlatarak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de Anavatan Partisi (ANAP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) gibi hızla eriyeceğini söyledi.Türköne, AKP’nin iki temel zaafına dikkat çekti: Birincisi partide bir “veliaht” bulunmaması; ikincisi ise partiyi ayakta tutan fikrî ve moral bağların aşınması. “AKP artık ne muhafazakâr ne demokrat; liderin otoritesi dışında bir ideolojik dokusu yok” ifadelerini kullandı.Partinin zamanla bir “aferist parti”ye dönüştüğünü söyleyen Türköne, siyasî nüfuzla ihale ve çıkar peşinde koşanların iktidarı kuşattığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de bu süreci hızlandırdığını belirtti.Yeni sistemin parti örgütlerini zayıflattığını vurgulayan Türköne, “Güç, partiden bürokrasiye kaydı. İktidarın asıl sahibi artık devlet bürokrasisi, özellikle de yargı ve ekonomiyle ilgili kurumlar” dedi.Türköne’ye göre bu durum, AKP’nin bir parti olarak geleceğini belirleyecek en kritik zaaf.