Mümtaz’er Türköne: AKP’nin sonu ANAP ve DYP gibi olacak

Mümtaz’er Türköne, AKP’nin kuruluş ayarlarından uzaklaştığını, moral üstünlüğünü kaybettiğini ve iktidardan düştüğünde ANAP ile DYP örneklerinde olduğu gibi hızla eriyerek siyasetin dışına itilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Siyaset bilimci ve yazar Mümtaz’er Türköne, Medyascope’ta yayımlanan yazısında AKP’nin geleceğine dair dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Türköne, yakın tarihin “partiler mezarlığına” döndüğünü hatırlatarak, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin de Anavatan Partisi (ANAP) ve Doğru Yol Partisi (DYP) gibi hızla eriyeceğini söyledi.

Türköne, AKP’nin kuruluşundaki muhafazakar demokrat kimliğinden uzaklaştığını belirterek, “AKP, kuruluş ayarlarından uzaklaşmış, moral üstünlüğünü kaybetmiş, sadece iktidarın yapıştırıcı gücü ve lider kültüyle ayakta duran bir kadro partisi görüntüsü veriyor. ANAP 
ve DYP nasıl siyasî yelpazede konumlarını kaybettiyse, AKP de iktidardan uzaklaştığında benzer bir sonla karşılaşacaktır.” dedi.

‘MORAL DEĞERLER VE İDEOLOJİK BAĞLAR KAYBOLDU’

Türköne, AKP’nin iki temel zaafına dikkat çekti: Birincisi partide bir “veliaht” bulunmaması; ikincisi ise partiyi ayakta tutan fikrî ve moral bağların aşınması. “AKP artık ne muhafazakâr ne demokrat; liderin otoritesi dışında bir ideolojik dokusu yok” ifadelerini kullandı.

Partinin zamanla bir “aferist parti”ye dönüştüğünü söyleyen Türköne, siyasî nüfuzla ihale ve çıkar peşinde koşanların iktidarı kuşattığını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin de bu süreci hızlandırdığını belirtti.

‘İKTİDAR BÜROKRASİYE GEÇTİ’

Yeni sistemin parti örgütlerini zayıflattığını vurgulayan Türköne, “Güç, partiden bürokrasiye kaydı. İktidarın asıl sahibi artık devlet bürokrasisi, özellikle de yargı ve ekonomiyle ilgili kurumlar” dedi.

Türköne’ye göre bu durum, AKP’nin bir parti olarak geleceğini belirleyecek en kritik zaaf.
