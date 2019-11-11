Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 90 yaşında hayatını kaybetti.







Anayasa Hukuku’nun önde gelen isimlerinden olan Soysal, bir dönem dekanlık görevini ifa ettiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devlet ve siyaset hayatında önemli rol oynayan çok sayıda öğrenci yetiştirmişti.





Soysal, 12 Mart 1971 muhtırasından sonra “Anayasaya Giriş” isimli kitabında “komünizm propagandası” yaptığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.





AF ÖRGÜTÜ'NDE GENEL SEKRETER OLARAK GÖREV YAPTI





Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty) Türkiye’den seçilen ilk ve son genel sekreteri olan Soysal uzun süredir İstanbul’da alzheimer tedavisi görüyordu.





15 Eylül 1929'da Zonguldak'da doğan Mümtaz Soysal, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Ankara Hukuk Fakültesi'nden iki ayrı lisans derecesine sahipti.





Hukukçuluğunun yanı sıra gazete yazılarıyla da tanınan Soysal'ın Forum, Akis, Yön ve Ortam dergileri ile Yeni İstanbul, Cumhuriyet, Ulus, Barış, Milliyet ve Hürriyet gazetelerinde makaleleri yayımlandı.





Soysal, Türkiye’de edebiyatın önde gelen isimlerinden olan ve 40 yaşında hayata veda eden Sevgi Soysal ile evliliğinden iki çocuk (Defne Soysal, Funda Soysal) babasıydı.