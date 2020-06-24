Mümtaz'er Türköne'nin kızından tahliye açıklaması

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve yaklaşık 4 yıldır (3 yıl 11 ay) cezaevinde bulunan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne'nin kızı Sıla Türköne, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirmesiyle yeniden yargılanması ve tahliyesi gündeme getirilen babasının son durumunu aktardı. Türköne, "Hangi gerekçeyle babamın sağlık nedeniyle tahliye olacağını söylediler bilmiyorum ama tahliye olacak olsaydı 8 ay önce olurdu" dedi.





MHP lideri Bahçeli'nin 10 yıl hapis cezasına mahkum edilen eski Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne'nin yeniden yargılanmasına yönelik çağrısı gündem oluşturdu. Geçen yılın Ağustos ayında 4,5 yıldır hapis yattığı Silivri Cezaevi'nden kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ne kaldırılan ve damarına iki stent takılan Türköne'nin kalbinde yeni bir problem olduğu ve bu sebeple tahliye edilebileceği iddia edildi.





"Tahliye olsa 8 ay önce olurdu"





RS FM'de Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuk olan Mümtaz'er Türköne'nin kızı Sıla Türköne, babasının durumu ile ilgili son bilgileri anlattı, "Türköne önümüzdeki günlerde sağlık gerekçesiyle tahliye edilebilir" iddiasına şu şekilde yanıt verdi:





"Babamın sağlık durumu 8 aydır çok kötü. Şu an hastanede değil ama durumu iyi de değil. Hangi gerekçeyle babamın sağlık nedeniyle tahliye olacağını söylediler bilmiyorum ama tahliye olacak olsaydı 8 ay önce olurdu. Bana bu konuda gelen bir bilgi yok. Babamın kap damarlarından biri tamamen tıkalı. Daha önce stent takılmıştı ancak şimdi acil by pass ameliyatı olması gerekiyor. Korona salgını nedeniyle hastaneye de gidilemiyor."





Devlet Bahçeli ne demişti?





Bahçeli, dün Twitter hesabından Türköne için sürpriz bir çıkış yapmıştı. Ülkücü gelenek içinde yollarının uzun süre önce ayrıldığı Türköne'nin "aleyhinde pek çok yazısı ve beyanatı olduğunu" vurgulayan Bahçeli "Dileğim bir haksızlık varsa bunun acilen düzeltilmesidir. Osman Kavala’nın, Altan kardeşlerin, Nazlı Ilıcak’ın ve daha pek çok sorunlu kişinin masum gösterilmeye çalışıldığı bir yerde şehit ağabeyi Mümtaz’er Türköne’nin davası tekraren ve titizlikle değerlendirilmelidir" demişti.