Samanyolu Haber /Gündem / Münevver Karabulut'un babası: Ya o mezar boş ya da başka ceset var /23 Aralık 2022 12:01

Münevver Karabulut'un babası: Ya o mezar boş ya da başka ceset var

Süreyya Karabulut, kızı Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar ettiğine inanmadığı gerekçesiyle mezarın açılması yönündeki talebinin reddedilmesiyle ilgili açıklama yaptı. "Tek korkum da o mezar açıldığında orayı boş görmek! Ya da orada başkası var . İnanmıyorum, ölmedi" diyen baba Karabulut, "Ben bir babayım, kızım rüyalarıma giriyor ve o adamın ölmediğine yüzde yüz eminim" dedi.

SHABER3.COM

13 yıl önce katledilen Münevver Karabulut'un babası, intihar ettiği açıklanan kızını katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması talebinin reddedilmesiyle ilgili konuştu.

Süreyya Karabulut, katilin intiharına inanmadıklarını söyleyerek, "Benim tek dileğim var, mezarın açılması. Tek korkum da o mezar açıldığında orayı boş görmek! Ya da orada başkası var. İnanmıyorum, ölmedi. Kızımın kanının yerde kalmadığını gördükten sonra ölmek istiyorum. Başka bir beklentim yok" ifadelerini kullandı.

Posta gazetesine konuşan Süreyya Karabulut, "Neden intihara inanmıyorsunuz?" sorusuna "O kadar çok sebep var ki; bunlardan biri de yavrumun parçalara ayrılarak katledildiği koltukta bu vicdansızlar gülümseyerek mutlu aile pozu verdi. Hayatlarında hiçbir değişim olmadı. Ne evlat acısı yaşadılar, ne de kızıma dair bir acı. Ayrıca katilin cezaevinde Çince, İngilizce öğrendiği bilgisi var. Kaç kez yurtdışında görüldüğü de dillendirildi. Ben bir babayım, kızım rüyalarıma giriyor ve o adamın ölmediğine yüzde yüz eminim" yanıtını verdi.

Karabulut tek hatasının otopsiye girmemek olduğunu ifade ederek, "Bu konuda neden diretmedik, halen onun pişmanlığı içimizi kemiriyor. Bu katil intihar ettiğinde eşime ve avukatıma fotoğrafını gösterdiler. O fotoğraf da inandırıcı gelmedi bana" dedi.

Aileden para aldıkları iddialarına da cevap veren baba Karabulut, "Bu aileden tek kuruş para almadık. Araya girmek isteyenler oldu ama onların kirli parasına tenezzül etmedim. Kızım öldürülmeden önce aşçıydım, şimdi mesleğimi yapamıyorum. Çünkü bıçağı her elime aldığımda kızım aklıma geliyor. Sadece devlet, mahkeme sonucu 1 milyon 200 bin lira tazminata hükmetti. O parayı da 14 yıl sonra aileden icra yoluyla aldık. Oğluma laf söylüyorlar. Ablasının acısı yüzünden ABD'ye gitti, mühendis oldu. Kendi parasını kazanıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 akşamı cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından İstanbul Bahçeşehir'de bir çöp konteynerinde parçalanmış halde bulunmuştu. Başı gitar kutusunda bedeni ise valizde bulunan Karabulut cinayetiyle ilgili olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu.

17 Eylül 2009 günü avukatıyla birlikte teslim olan Garipoğlu, “Çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış,10 Ekim 2014 tarihinde de Silivri'deki kapalı cezaevindeki koğuşunda ölü bulunmuştu.

Cem Garipoğlu’nun cezaevinde intihar etmediğini savunarak, kaçtığını veya kaçırıldığını öne süren Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, suç duyurusunda bulunmuştu. Süreyya Karabulut'un, kızının katili Garipoğlu'nun 'mezarının açılması' talebiyle Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptığı başvuru 'kovuşturmaya yer olmadığına' kanaat getirilerek reddedilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Münevver Karabulut'un babası: Ya o mezar boş ya da başka... Sonraki Haber >>

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Erdoğan'ın TRT ekranlarındaki tarihi çarkı yeniden gündem oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'de üst düzeyde ağırlandı

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Soylu Meclis'e Trollerini getirmiş

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş, MC Ana Haber'e konuk oldu

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Bülent Keneş’i asıl isteyen kim? Gülru Gezer kim ve ne yapmak istiyor?

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Polislerin HDP’li Encü’ye tokat görüntüsünü silme ‘telaşı’

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!

Kira artışından şikayet eden esnafa bakın ne dedi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:48:56