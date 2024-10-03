Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarı açılıyor!

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009’da 17 yaşındayken, İstanbul Bahçeşehir’deki bir villada Cem Garipoğlu tarafından vahşice öldürülmüş, cesedi parçalara ayrılarak valizlere konulşmuş ve çöpe atılmıştı.









Garipoğlu, bu cinayetten 197 gün sonra yani 17 Eylül 2009'da avukat tarafından polise teslim edilirken, 10 Ekim 2014'te ise kaldığı Silivri 5 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulunduğu açıklanmıştı.

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddialar üzerine, Karabulut ailesinin avukatları "fethi kabir işlemi" talep etmişti. Savcılık, Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'nda fethi kabir işlemi gerçekleştirilmesine karar vermişti.Polis mezarlık etrafında bariyerlerle geniş güvenlik önlemi aldı. Savcı, polis, bilirkişi heyeti Karacaahmet Mezarlığı'na geldi. Sırt kemiği, dişler ve saçlardan DNA eşleşmesi yapılacak. İnceleme 1 gün sürecek. Raporun çıkması ise 10 günü bulabilir.