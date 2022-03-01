Münih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi görevden alındı

68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını kınaması için 24 saat süre tanınmıştı. Sanatçının 'bu çağrıyı yanıtsız bırakması' üzerine işine son verildi.







Belediye Başkanı Dieter Reiter yaptığı açıklamada, "Derhal geçerli olmak üzere, Münih Filarmoni Orkestrası tarafından onun yönetiminde başka konser verilmeyecek" dedi.





Öte yandan Gergiev’in, Edinburgh Uluslararası Festivali'ndeki onursal başkanlığı görevinden de istifa etmek zorunda kaldığı öğrenildi.





Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala da, Rusya-Ukrayna savaşını kınamadığı takdirde Rus Orkestra Şefi Valeri Gergiev'in 5 Mart'taki Rus besteci Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını yönetemeyeceğini açıklamıştı.





Ayrıca Rotterdam Filarmoni de, uzun süredir devam eden Gergiev Festivali'ni bu yıl iptal edeceğini duyurdu.





İsviçre'nin Verbier festivali de şeften Verbier Festival Orkestrası'nın müzik direktörü olarak görevinden istifa etmesini istedi.





Ünlü şeften şimdiye kadar bir açıklama gelmese de menajeri Marcus Felsner konuştu. Gergiev'i "Yaşayan en büyük orkestra şefi ve derin edep duygusuna sahip olağanüstü bir insan" olarak tanımlayan Felsner açıklamasında, "Rus rejiminin demokratik ve bağımsız Ukrayna ulusuna başlattığı canice savaşın ışığında Gergiev'i savunmak bizim için imkânsız hale geldi. Bu profesyonel hayatımın en üzücü günü" dedi.





1953'te Moskova'da doğan Gergiev, 21. yüzyılın Rus opera repertuarının önde gelen yorumcusu olarak anılıyor.