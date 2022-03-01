Samanyolu Haber /Dünya / Münih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi görevden alındı /01 Mart 2022 17:34

Münih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi görevden alındı

21. yüzyılın Rus opera repertuarının önde gelen yorumcusu olarak anılan Münih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi Valery Gergiev, Rusya-Ukrayna savaşını kınamadığı gerekçesiyle görevden alındı.

SHABER3.COM

68 yaşındaki dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev’e, Münih Belediye Başkanı Dieter Reiter tarafından Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik harekatını kınaması için 24 saat süre tanınmıştı. Sanatçının 'bu çağrıyı yanıtsız bırakması' üzerine işine son verildi.

Belediye Başkanı Dieter Reiter yaptığı açıklamada, "Derhal geçerli olmak üzere, Münih Filarmoni Orkestrası tarafından onun yönetiminde başka konser verilmeyecek" dedi.

Öte yandan Gergiev’in, Edinburgh Uluslararası Festivali'ndeki onursal başkanlığı görevinden de istifa etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

Milano Belediye Başkanı ve La Scala Operası Vakfı Başkanı Giuseppe Sala da, Rusya-Ukrayna savaşını kınamadığı takdirde Rus Orkestra Şefi Valeri Gergiev'in 5 Mart'taki Rus besteci Çaykovski'nin "Maça Kızı" operasını yönetemeyeceğini açıklamıştı.

Ayrıca Rotterdam Filarmoni de, uzun süredir devam eden Gergiev Festivali'ni bu yıl iptal edeceğini duyurdu.

İsviçre'nin Verbier festivali de şeften Verbier Festival Orkestrası'nın müzik direktörü olarak görevinden istifa etmesini istedi.

Ünlü şeften şimdiye kadar bir açıklama gelmese de menajeri Marcus Felsner konuştu. Gergiev'i "Yaşayan en büyük orkestra şefi ve derin edep duygusuna sahip olağanüstü bir insan" olarak tanımlayan Felsner açıklamasında, "Rus rejiminin demokratik ve bağımsız Ukrayna ulusuna başlattığı canice savaşın ışığında Gergiev'i savunmak bizim için imkânsız hale geldi. Bu profesyonel hayatımın en üzücü günü" dedi.

1953'te Moskova'da doğan Gergiev, 21. yüzyılın Rus opera repertuarının önde gelen yorumcusu olarak anılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Münih Filarmoni Orkestrası’nın Rus şefi görevden alındı Sonraki Haber >>

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

AKP, cezaevlerini neden boşaltıyor?

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

Ukrayna Ordusundaki Türkçe konuşan komutan

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

MCTV Ana haber bültenine canlı bağlantı yaparken Rus ateşi altında kaldı

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Rize Çayelili vatandaştan şok sözler

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

Her dem Mus’ab’ına imrendim…

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

CNN Türk'te bilgisayar oyunu savaş görüntüsü diye verildi!

Yusuflar geliyor zindanlardan

Yusuflar geliyor zindanlardan

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Habertürk'te çifte yayıncılık skandalı: Ukraynalı kadınlara yönelik sözler tepki çekti

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Ukrayna’daki öğrenci hükümeti eleştirince A Haber canlı yayından aldı: ‘Türk kızı ağlamaz’

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı

Yusuf Bekmezci’nin avukatı yaşananları anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:10:23