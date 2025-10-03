Samanyolu Haber /Dünya / Münih Havalimanı’nda drone alarmı /03 Ekim 2025 10:03

Münih Havalimanı’nda drone alarmı

Almanya’nın Münih Havalimanı’nda birkaç drone gözlemi nedeniyle uçuşlar 2 Ekim akşamı saat 22:18’den itibaren durduruldu.

Açıklamaya göre, uçuşların askıya alınması sırasında 17 sefer ve yaklaşık 3 bin yolcu etkilendi. Havalimanı cuma sabahı erken saatlerde tekrar hizmete açıldı.

Alman Hava Trafik Kontrolü (DFS) ve havalimanı yetkilileri, drone görüldüğünde öncelikli hedeflerinin yolcuların güvenliği olduğunu belirtti.

Olay, son bir hafta içinde Avrupa genelinde yaşanan bir dizi drone gözleminin sonuncusu olarak kaydedildi. Danimarka, Norveç ve Polonya’daki havalimanları da kimliği belirlenemeyen drone faaliyetleri nedeniyle uçuşları askıya alırken, Estonya ve Romanya’da hava sahası ihlalleri bildirildi.
