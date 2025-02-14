Münih saldırısı: 36 yaralı arasında ağır yaralı bir çocuk da var

Çarşamba günü Münih kentinde düzenlenen bir sendika mitingine bir arabanın dalması sonucu yaralanan en az 36 kişi arasında bir çocuk da bulunuyor.



Polis, perşembe günü yaptığı açıklamada kurbanlardan ikisinin durumunun kritik olduğunu ve sekizinin de ağır yaralandığını söyledi.



Savcı Gabriele Tilmann, 24 yaşındaki Afganistan uyruklu şüphelinin aracı kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürdüğünü itiraf ettiğini söyledi.



Yetkililerin saldırının arkasında "dini bir motivasyon" olduğuna inanmak için sebepleri olduğunu ve terörle mücadele polisi tarafından soruşturulacağını da sözlerine ekledi.



Bavyera Başbakanı Markus Söder, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Münih Belediye Başkanı, Perşembe günü saldırıya uğrayan Ver.di sendikasının üyeleriyle birlikte olay yerinde oluşturulan geçici anıta çiçek bıraktı.



Anıt mumların üzerinde "Demokrasi ve insan hakları için birlikte" ve "Saldırıyı seçim kampanyasına alet etmeyin" gibi mesajlar yazılıydı.



Ver.di Münih Genel Müdürü Claudia Weber Euronews'e yaptığı açıklamada, mitingde bulunduğunu ancak saldırıya tanık olmadığını söyledi.



"Hepimiz tamamen şok olduk ve etkilendik. Bunun yaşanmış olması çok korkunç ve aklımızda tek bir düşünce var," dedi.



"Düşüncelerimiz hastanede olan meslektaşlarımızla birlikte ve hepsinin iyileşmesini umuyoruz. Şu anda tek endişemiz ve acımız bu," diye ekledi.



Şüpheli 2016 yılında Almanya'ya sığınmacı olarak gelmişti.



Yetkililer, sığınma başvurusunun reddedildiğini ancak Afganistan'daki güvenlik endişeleri nedeniyle sınır dışı edilemediği için geçerli bir oturma izniyle kalmasına izin verildiğini söyledi.



Siyasetçiler olaya tepki göstererek daha sıkı göç politikaları vaat ettiler. Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, ülkede ciddi suçlar işleyenlerin "Almanya'da kalmaya devam edemeyeceklerini" belirtti.