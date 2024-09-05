Münih'te İsrail Başkonsolosluğu yakınında silah sesleri

Münih'te Nasyonal Sosyalizm (NS) Dokümantasyon Merkezi ve İsrail Başkonsolosluğu yakınlarında silah sesleri duyuldu.



DW Türkçe'nin aktardığına göre Münih polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Brienner Caddesi ile Karolinen Meydanı arasındaki bölgeye polis ekiplerinin gönderildiğini ve çok sayıda polisin görevde olduğunu belirtti.



Münih polisi daha sonra yaptığı paylaşımda ise Karolin Meydanı bölgesinde polis güçleri tarafından şüpheli bir kişiye ateş açıldığını ve şüphelinin vurulduğunu duyurdu. Bölgenin polis kordonu altına alındığı kaydedildi.



Polisin açıklaması öncesinde Alman medyasındaki haberlerde NS Dokümantasyon Merkezi yakınlarında silah seslerinin duyulduğu belirtilmişti.