Samanyolu Haber /Dünya / Münih'te korona artışı: Akşam alkol yasağı geldi /26 Ağustos 2020 10:56

Münih'te korona artışı: Akşam alkol yasağı geldi

Almanya’nın Münih kentinde korona vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine belediye kamuda alkol yasağı kararı aldı.

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7 gün içinde korona vaka sayısı 100 bin nüfus başına 35’e çıkarsa, akşam saat 09.00 itibaren dışarıda alkol satışı yasaklanacak. Saat 23.00’ten itibaren ise alkol tüketimine yasak getirilecek. Münih Büyükşehir Belediye Başkanı Dieter Reiter, “Kolay bir karar olmadı. Ama salgın zamanı halkın sağlığının korunması ön planda geliyor” dedi.

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Bavyera Eyaleti’nin başkenti Münih’te yeni korona vaka sayısı pazartesi günü 68, salı günü ise 86’ya çıktı. Kentte koronaya yakalananların toplam sayısı 8 bin 282. Ölenlerin sayısı 223. Bir hafta içinde korona vaka sayısı 100 bin nüfus başına 27.93. Virüsün bir günlük bulaşma oranı ise 1.03.
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