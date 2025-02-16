Münih'teki araçlı saldırıda yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti

Polisin Cumartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Almanya'nın Münih kentinde bir işçi sendikasının gösterisini hedef alan araçlı saldırıda yaralanan iki yaşındaki bir kız çocuğu ve annesi olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.



Almanya'ya sığınmacı olarak gelen 24 yaşında bir Afgan olduğu belirlenen saldırgan, perşembe günü aracıyla kalabalığın arasına dalmış, olayın hemen ardından da gözaltına alınmıştı.



Savcılar cuma günü yaptıkları açıklamada, saldırganın aşırılık yanlısı bir motivasyona sahip olduğunun anlaşıldığını ancak herhangi bir radikal ağa dahil olduğuna dair kanıt bulunmadığını belirtmişti.



Saldırıda 39 kişi yaralanırken, polis cuma günü yaptığı açıklamada bunlardan ikisinin çok ağır yaralı olduğunu bildirmişti.



Alman haber ajansı dpa'nın bildirdiğine göre, cumartesi günü Bavyera Eyaleti Kriminal Dairesi, kız çocuğunun ve 37 yaşındaki Münihli bir kadın olan annesinin aldıkları yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.



Bu, son dokuz ay içinde göçmenlerin karıştığı bir dizi saldırının beşincisi. Saldırılar, Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak seçimler için yürütülen kampanyada göç konusunun ön plana çıkmasına neden oluyor.