Murat Ağırel: Engin ve Dilan Polat beraat ederse tazminat alacak

"Ne olmuş sanki değil mi? Şunun şurasında 500 milyon TL sahte fatura, 170 milyon lira kendi aralarında sahte fatura kesmişler. Kayıt dışı 500 milyon TL tutmuşlar. Yani 1.2 milyar TL para iç edilmiş. Vergilendirilmemiş. Özür dilerim, bak yine dilim sürçtü; MASAK’taki abilere göre kurumsal olmadıkları için muhasebesel hatalar yapılmış" ifadelerini kullandı.





Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılanan Engin Polat ve 3 kişi hakkında dün görülen duruşma tahliye kararı verildi. Eşi, sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi işletmecisi Dilan Polat da geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.Gazeteci Murat Ağırel, Dilan Polat'ın ardından eşi Engin Polat'ın da tahliye edilmesine tepki göstererek, "Kullandığımız elektrikten suya, aldığımız cihaza ve ilaca kadar vergisini tıkır tıkır ödeyen biz enayiler adına Engin Polat ve Dilan Polat ailesinden özür dilerim" dedi.Ağırel Cumhuriyet gazetesindeki "Özür dilerim" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:Dava dosyasına giren detayları aktaran Ağırel, "Bu arada beraat ederlerse 10 ay cezaevinde yattıkları için devletten tazminat da alacaklar. İnşallah varsa vergisini öderler" dedi."Cennet vatanımda adalet kavramı yok, ahlak kavramı yok. Suçlunun, hırsızın arsız olduğu, arsızların hükümdar olduğu bir düzen var artık burada" diye yazan Ağırel, şunları kaydetti:"İki iktidar vekili ile poz verdiğinizde, yargı camiasındaki yapılarla yakın olan avukatlarla çalıştığınızda hırsız da olsanız, suçlu da olsanız kazanırsınız.Uyuşturucu baronları, sanal bahis baronları, dolandırıcılar, soyguncular, hırsızlar, tecavüzcüler, katiller, devleti ve kurumlarını soyanlar bu sistemi iyi çözmüş.Ellerini kollarını sallayarak milleti tehdit edip hakaret edebiliyorlar. Uçaklarında, lüks arabalarında, villalarında yaşamlarına devam ediyorlar.Üç kuruş kazanıp yarısını vergi veren emekli, işçi, öğrenci inim inim inliyor.Ben sizlerden de özür dilerim.Yazık bu millete, yazık bu devlete."