Murat Bardakçı: 83 senedir yerimizde saydığımızı gösteren iki fotoğraf

Habertürk yazar Murat Bardakçı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında yaşanan felaketle ilgili köşesinden iki benzer fotoğraf yayımladı.





Bardakçı, "Depreme karşı önlem alma konusunda 83 senedir nasıl yerimizde saydığımızı bu iki fotoğraftan daha iyi gösteren bir başka örnek bulamazsınız" başlıklı yazısında Türkiye'deki iktidarların deprem konusunda yıllardır gerekli adımlar atmadığını İsmet İnönü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafıyla gösterdi.





İşte Murat Bardakçı'nın yazısı şu şekilde:





"Yukarıda, yan yana iki fotoğraf görüyorsunuz...

Soldaki fotoğraf 1940 Ocak’ının ilk günlerinde Erzincan’da çekilmiş ve 4 Ocak’ta Cumhuriyet Gazetesi’nde manşetten yayınlanmış. Cemal Işıksel’in çektiği fotoğrafta 27 Aralık’ta meydana gelen büyük depremden sonra Erzincan’a giden Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İnönü’nün boynuna sarılmış ağlayan Erzincanlı bir kadıncağız var...

“ Anadolu, İnönü’nün göğsünde” başlığı ile yayınlanan fotoğrafın altında “Erzincan’da felâkete uğrayan bir kadın, Cumhurreisimizin müşfik kalbinde teselli buluyor. ...Bedbaht ana, zelzele sırasında kocası ile çocuğunu kaybetmiş ve başlayan yangının ateşleri arasında eşi ile yavrusunu aramak içi maalesef beyhude yere uğraşmış, ellerini yakmıştı” deniyor...

Cumhurbaşkanlığı fotoğrafçısı Murat Çetinmühürdar’a ait olan ve Anadolu Ajansı’nın servis ettiği ait sağdaki fotoğraf ise dün, 8 Şubat 2023’te çekildi. AFAD’ın Kahramanmaraş’ta kurduğu çadırkentte kalan depremzede bir kadıncağız Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sarılmış, teselli arıyor!

Her iki fotoğrafta da hem kadınların, hem cumhurbaşkanlarının yüzlerinde derinden de öte bir ıztırap, elem ve hüzün görüyorsunuz...

Fazla söz etmeme lüzum yok... Depreme karşı gereken tedbirleri alma konusunda her nedense âciz kalıp bu işi bir türlü beceremememizin neticesinde yaşanan acıları 83 sene ara ile çekilen bu iki fotoğraftan daha mükemmel gösteren bir başka örnek yoktur ve bu iş böyle devam edip gittiği takdirde benzer fotoğrafların seneler sonra da çekilmesi mukadderdir!"